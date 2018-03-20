Популярный украинский видеоблогер и певец Руслан Кузнецов написал песню о причинах развода с женой

KUZNETSOV представил memory video на трек “Последняя песня”.

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Несколько недель назад, Руслан Кузнецов шокировал свою аудиторию новостью о разводе с женой - одной из самых популярных видеоблогеров на территории СНГ Аленой Венум. Отношения Руслана и Алены продлились 10 лет, 3 из которых - в браке. Буквально через сутки, на ютубе вышло видео, в котором Алена признала свою вину в разрыве. Поклонники пары остались в большом недоумении и предположили самые разные причины, некоторые из них оказались полным абсурдом. Потому певец незамедлительно выпустил песню, куплеты для которой написал за 2 часа.

Руслан Кузнецов делится в своих соцсетях:

Припев песни был написан еще 10 лет назад, когда наши чувства с Аленой только зарождались. Я специально не использовал его ранее, берег для особенного события. Увы, этим событием стал наш развод. Куплеты написал всего за день. Впервые в своей музыкальной практике мне хотелось говорить под музыку, не петь. Это самая важная песня в моей жизни, песня которая за 3 минуты рассказывает о событиях на протяжении 10 лет.

Руслан Кузнецов и Алена Венум фото пресс служба

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Рабочее название песни “В невесомости”, но артист решил назвать ее “Последняя песня”, ведь она стала последней написанной для бывшей жены Алены Венум. Далее, Руслан Кузнецов не собирается останавливаться, он планирует закончить свой первый альбом и отправиться в тур. Помимо музыкальной карьеры, артист начал активно заниматься собственным ютуб-каналом. Активность на канале увеличилась в несколько раз всего за неделю. Напомним, что последние полтора года Руслан выступал продюсером канала Алены Венум, количество подписчиков которого достигло более 3,5 млн зрителей.

Руслан Кузнецов фото пресс служба

Всего за сутки видео набрало более миллиона просмотров, что рекордно даже для популярных украинских артистов, чьи клипы и песни ротируются на аналоговом радио и тв.

Посмотреть видео можно здесь: