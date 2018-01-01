Лидия Таран с командой "Здійсни мрію" помогли 9-летней Веронике встретиться со звездой.

С рождения Вероника Мирошник борется с тяжелым пороком развития позвоночника Spina Bifida. Девочка перенесла уже 7 операций и сложную реабилитацию. Вероника не ходит, передвигается на коляске, но не теряет целеустремленности и упорства: учится в обычном классе, ежедневно и ежеминутно старается быть “как все“, не давая себе никаких поблажек, и неустанно работает, чтобы встать на ноги и быть успешной.

Надя Дорофеева исполнила мечту юной поклонницы пресс-служба канала 1+1

Людмила Мирошник, мама Вероники, вспоминает:

К трем годам дочь была прооперирована уже 6 раз. Шансов на выживание давали 50 на 50. Но мы ответили, что сделаем все, чтобы она пошла.

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В плотном лечебном графике Вероника находит время и на музыку. Она с увлечением учится пению и игре на фортепиано, а в будущем хочет связать жизнь с музыкой и стать певицей. Любимые песни в репертуаре Вероники - хиты группы Время и Стекло. Вероника обожает Надю Дорофееву, каждый день, как закончит уроки, находит в YouTube ее ролики и подпевает. Вероника увлеклась творчеством группы в Скадовске на “Черноморских играх“.

Надя Дорофеева исполнила мечту юной поклонницы пресс-служба канала 1+1

Проект “Здійсни мрію“ взялся помочь девочке сделать шаг навстречу звездам и подарить вдохновение. Куратор проекта Лидия Таран рассказывает:

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Мы узнали, что ближайший концерт группы будет в г. Бровары, и, конечно, не могли упустить этот шанс. Поэтому начали колдовать. Но наша миссия – не просто подарить Нике билеты на концерт, а организовать личную встречу и их дуэт. Но до последнего девочка этого не знала.

Вероника получила личное приглашение от Нади Дорофеевой на концерт мечты. Чтобы подготовиться к такому важному событию, волшебники пригласили Веронику в салон красоты - американские стилист и визажист создали ей незабываемый образ.

Надя Дорофеева исполнила мечту юной поклонницы пресс-служба канала 1+1

Но никто не мог предположить, что столицу накроет сильный снегопад. Такого в проекте “Здійсни мрію“ еще не было! 10-балльные пробки, Киев просто встал, и концерт группы Время и Стекло начался без Вероники.

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Когда девочка наконец добралась до концертного зала, выступление ее кумиров уже подошло к концу. Но звезды дождались красавицу Нику. И пусть в гримерке, но эксклюзивно для мечтательницы они исполнили вместе в ней ее любимую песню. Столь желанная встреча наконец стала реальностью! Иногда к мечте нужно прорываться с боями, и главное - не сдаться на полпути, и тогда холодный день может оставить в душе самые теплые воспоминания.

Напомним, в эти выходные состоится много интересных мероприятий. Мы выбрали 5 самых ярких, с которыми можно ознакомиться по ссылке.