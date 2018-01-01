Евровидение 2018: Группа JULINOZA с космическим концертом в Киеве

Участники Национального отбора на Евровидение-2018 JULINOZA дадут большой сольник 24 марта.

Их музыка кинематографична, фантазийна и многогранна, их песнями заслушиваются в Европе, их поэзия звучит на украинском, английском, русском и французском языках, им рукоплещут на известных украинских фестивалях. Участники Национального отбора на Евровидение-2018 JULINOZA дадут большой сольник 24 марта. Концерт состоится в столичном Caribbean Club Concert Hall.

Свою первую серьезную композиторскую работу она написала в 6 лет. Девушка-космос, одарённая вокалистка, пианистка и композитор, чуткий музыкальный экспериментатор – речь, конечно, о Юлии Запорожец, фронтвумен и автор проекта JULINOZA.

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Украинские слушатели познакомились с Юлией после участия певицы в проекте Голос Країни 2017. Тогда зрителей очаровали её уникальная манера исполнения и волшебный голос.

Сегодня JULINOZA – дуэт вокалистки, композитора, автора текстов и аранжировок Юлии Запорожец и одного из самых неординарных барабанщиков Украины Игоря Чеботарева.

За плечами группы – полноформатная пластинка «THE CONDUCTOR OF IMAGINATION», вышедшая на немецком лейбле, более электронный по звучанию EP «RIFF/Так далек мій шлях» и участие в Национальном отборе на Евровидение-2018.

На отборе Юля исполнила необычайно нежную, одновременно фантазийную и философскую композицию HTO YA?, удивив и очаровав членов жюри. Особенно восхитился музыкой JULINOZA украинский композитор и саунд-продюсер Евгений Филатов и пожелал Юлии не сворачивать с выбранного пути.

JULINOZA не собирается сворачивать и уже 24 марта открывает новую, не менее волшебную и фантазийную страничку в истории группы. Не пропустите этот космический весенний концерт!