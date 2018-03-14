«МастерШеф»: сегодня сразятся королевы десертов Левензон и Пескова
Проект «МастерШеф» на телеканале СТБ открывает разные таланты. Но из года в год появляются звезды кондитерского искусства, так называемые королевы десертов. Во втором сезоне ею стала победительница Елизавета Глинская, а позже – Наталья Левензон и Катерина Пескова.
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Наталья Левензон предана классике. А вот Катерина Пескова выступает за современные тенденции. Шоколадные фонданы и штрудели – это прошлый век, по мнению Кати. Сегодня этим двум королевам предстоит сразиться друг против друга. Они станут капитанами у подростков на «МастерШеф».
Когда Наташа увидела свою конкурентку, то ничуть не смутилась, сказав:
Я ее сделаю в два счета.
Катя точно так же уверена в своих силах:
Я на три головы выше, чем Наташа. И мои блюда мне нравятся намного больше, чем те, что готовит она.
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Обе команды должны приготовить 17 порций трех видов десертов. А чьи блюда вкуснее, решат одноклассники мастершефовцев.
Кто же все-таки круче, Левензон или Пескова, станет ясно в 20:00 на телеканале СТБ.
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