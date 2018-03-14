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«МастерШеф»: сегодня сразятся королевы десертов Левензон и Пескова

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Узнайте, кто появится в новом выпуске кулинарного шоу "МастерШеф".
Новый выпуск «МастерШеф» - когда смотреть и кто появится (фото)
Новый выпуск «МастерШеф» - когда смотреть и кто появится (фото)
пресс-служба канала СТБ

Проект «МастерШеф» на телеканале СТБ открывает разные таланты. Но из года в год появляются звезды кондитерского искусства, так называемые королевы десертов. Во втором сезоне ею стала победительница Елизавета Глинская, а позже – Наталья Левензон и Катерина Пескова.

Наталья Левензон и Катерина Пескова фото
Наталья Левензон и Катерина Пескова фото
пресс-служба канала СТБ

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Наталья Левензон предана классике. А вот Катерина Пескова выступает за современные тенденции. Шоколадные фонданы и штрудели – это прошлый век, по мнению Кати. Сегодня этим двум королевам предстоит сразиться друг против друга. Они станут капитанами у подростков на «МастерШеф».

Наталья Левензон с командой фото
Наталья Левензон с командой фото
пресс-служба канала СТБ
Катерина Пескова с командой фото
Катерина Пескова с командой фото
пресс-служба канала СТБ

Когда Наташа увидела свою конкурентку, то ничуть не смутилась, сказав:

Я ее сделаю в два счета.

Наталья Левензон фото
Наталья Левензон фото
пресс-служба канала СТБ

Катя точно так же уверена в своих силах:

Я на три головы выше, чем Наташа. И мои блюда мне нравятся намного больше, чем те, что готовит она.

Катерина Пескова фото
Катерина Пескова фото
пресс-служба канала СТБ

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Обе команды должны приготовить 17 порций трех видов десертов. А чьи блюда вкуснее, решат одноклассники мастершефовцев.

Катерина Пескова с участницей проекта фото
Катерина Пескова с участницей проекта фото
пресс-служба канала СТБ
Наталья Левензон с участниками проекта фото
Наталья Левензон с участниками проекта фото
пресс-служба канала СТБ

Кто же все-таки круче, Левензон или Пескова, станет ясно в 20:00 на телеканале СТБ.

Напомним также, что ждет на пацанок в новом эпизоде шоу «Від пацанки до панянки». Подробности по ссылке.

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Теги: МастерШеф, новый выпуск, кулинарное шоу, участники, испытания, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  14.03.2018, 17:44
Оценка:  0
гость
Ливензон классика , ничего свежего модного , просто крутая классика. Катя будет новинки всякие фьюжины и т д делать. Думаю и победит
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