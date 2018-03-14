«МастерШеф»: сегодня сразятся королевы десертов Левензон и Пескова

Узнайте, кто появится в новом выпуске кулинарного шоу "МастерШеф".

Новый выпуск «МастерШеф» - когда смотреть и кто появится (фото) пресс-служба канала СТБ

Проект «МастерШеф» на телеканале СТБ открывает разные таланты. Но из года в год появляются звезды кондитерского искусства, так называемые королевы десертов. Во втором сезоне ею стала победительница Елизавета Глинская, а позже – Наталья Левензон и Катерина Пескова.

Наталья Левензон и Катерина Пескова фото пресс-служба канала СТБ

Читайте также: "Поверніть мені красу": известна дата премьеры третьего сезона шоу

Наталья Левензон предана классике. А вот Катерина Пескова выступает за современные тенденции. Шоколадные фонданы и штрудели – это прошлый век, по мнению Кати. Сегодня этим двум королевам предстоит сразиться друг против друга. Они станут капитанами у подростков на «МастерШеф».

Наталья Левензон с командой фото пресс-служба канала СТБ

Катерина Пескова с командой фото пресс-служба канала СТБ

Когда Наташа увидела свою конкурентку, то ничуть не смутилась, сказав:

Я ее сделаю в два счета.

Наталья Левензон фото пресс-служба канала СТБ

Катя точно так же уверена в своих силах:

Я на три головы выше, чем Наташа. И мои блюда мне нравятся намного больше, чем те, что готовит она.

Катерина Пескова фото пресс-служба канала СТБ

Читайте также: Алена Шоптенко опубликовала снимок с округлившимся животиком

Обе команды должны приготовить 17 порций трех видов десертов. А чьи блюда вкуснее, решат одноклассники мастершефовцев.

Катерина Пескова с участницей проекта фото пресс-служба канала СТБ

Наталья Левензон с участниками проекта фото пресс-служба канала СТБ

Кто же все-таки круче, Левензон или Пескова, станет ясно в 20:00 на телеканале СТБ.

Напомним также, что ждет на пацанок в новом эпизоде шоу «Від пацанки до панянки». Подробности по ссылке.