«Від пацанки до панянки»: в новом эпизоде девушки обнажатся

Ученицы Школы панянок стали натурщицами для художников.

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Казалось бы, безобидное испытание... Но оно вызвало злость, агрессию и слезы. Руководители Школы хотели сделать девушек более раскованными. Дать возможность взглянуть на себя со стороны и полюбить себя. А пацанки наотрез отказывались раздеваться и позировать для художников, которых пригласила команда проекта. Девушки не хотели, чтобы их обнаженное тело изображали на картине.

Испытания пацанок фото

Яна призналась:

Я комплексую по поводу своей внешности и фигуры. Не люблю смотреть в зеркало. Быстро подкрасила глаза и губы и побежала. Для меня раздеться перед художниками было очень трудно. Тряслись руки и ноги.

Карина рассказала:

Мне было не по себе, когда узнала, что нужно раздеться. И еще несколько дней после этого было стыдно. Я противница таких испытаний.

Эта задача обнаружила не только комплексы относительно внешности, но и немало скрытых неприятных событий из прошлого пацанок.

Від пацанки до панянки фото

Директор Школы Ольга Фреймут рассказала:

Такий ніби невинний конкурс виявив страшні психологічні травми. Були ті, яких зґвалтували. Ті, яким свого часу сказали, що вони страшні та жирні. І я замислилася: Боже, якою обережною треба бути зі словами та діями. Особливо коли виховуєш дітей. Бо все те, що в дитинстві накидало на пацанок суспільство, мами, однокласники, маньяки, які їх ґвалтували, тепер проривається у величезних травмах.

Фото Від пацанки до панянки

Кто из девушек переборол себя и достойно прошел испытание? А кто покинул Школу? Смотрите сегодня в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале!

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что известна дата премьеры нового сезона шоу “Поверніть мені красу“. Подробности по ссылке.