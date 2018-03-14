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«Від пацанки до панянки»: в новом эпизоде девушки обнажатся

Комментариев: 4
Ученицы Школы панянок стали натурщицами для художников.
«Від пацанки до панянки» - новый эпизод и новые испытания пацанок (фото)
«Від пацанки до панянки» - новый эпизод и новые испытания пацанок (фото)

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Казалось бы, безобидное испытание... Но оно вызвало злость, агрессию и слезы. Руководители Школы хотели сделать девушек более раскованными. Дать возможность взглянуть на себя со стороны и полюбить себя. А пацанки наотрез отказывались раздеваться и позировать для художников, которых пригласила команда проекта. Девушки не хотели, чтобы их обнаженное тело изображали на картине.

 

Испытания пацанок фото
Испытания пацанок фото

 

Яна призналась:

Я комплексую по поводу своей внешности и фигуры. Не люблю смотреть в зеркало. Быстро подкрасила глаза и губы и побежала. Для меня раздеться перед художниками было очень трудно. Тряслись руки и ноги.

Карина рассказала:

Мне было не по себе, когда узнала, что нужно раздеться. И еще несколько дней после этого было стыдно. Я противница таких испытаний.

Эта задача обнаружила не только комплексы относительно внешности, но и немало скрытых неприятных событий из прошлого пацанок.

 

Від пацанки до панянки фото
Від пацанки до панянки фото

 

Директор Школы Ольга Фреймут рассказала:

Такий ніби невинний конкурс виявив страшні психологічні травми. Були ті, яких зґвалтували. Ті, яким свого часу сказали, що вони страшні та жирні. І я замислилася: Боже, якою обережною треба бути зі словами та діями. Особливо коли виховуєш дітей. Бо все те, що в дитинстві накидало на пацанок суспільство, мами, однокласники, маньяки, які їх ґвалтували, тепер проривається у величезних травмах.

 

Фото Від пацанки до панянки
Фото Від пацанки до панянки

 

Кто из девушек переборол себя и достойно прошел испытание? А кто покинул Школу? Смотрите сегодня в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале!

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что известна дата премьеры нового сезона шоу “Поверніть мені красу“. Подробности по ссылке.

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Теги: Від пацанки до панянки, новый сезон, Пацанки, испытания, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  14.03.2018, 16:12
Оценка:  0
гость
бред, те кто хотят изменится должны отказаться, нужно потерять все остатки стыда чтобы раздется перед незнакомыми людьми для развлечения
гость  (аноним)  14.03.2018, 15:48
Оценка:  0
гость
У них что, сиськи с пиздой местами перепутаны? Как в юности раком всю кодлу гопников обслужить, так им не стыдно было, а сейчас целок строят...
pусский  (аноним)  14.03.2018, 15:47
Оценка:  0
pусский
Каждой этой суке суну палец в пиздy и сраку, а багровую xyилу в рот, бля!
гость  (аноним)  14.03.2018, 15:46
Оценка:  0
гость
ужас....куда мир катится.............. скоро за деньги не то что дупло покажут но и мать родную продадут
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