"Поверніть мені красу": известна дата премьеры третьего сезона шоу

Стали известны первые подробности нового сезона "Поверніть мені красу".

20 марта в 22.00 на телеканале «1+1» состоится премьера нового третьего сезона проекта «Поверніть мені красу», участницами которого являются женщины, которые разуверились в себе из-за серьезных внешних недостатков.

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Героиней первого выпуска станет 45-летняя многодетная мама Мария Оноприяк из села Ивановка Гороховского района Волынской области. После рождения четырех детей у женщины появился лишний вес, а также огромные растяжки на теле. Неправильное питание ухудшило проблему - у героини образовался живот-фартук, под которым появились опрелости и язвы.

Мария Оноприяк фото пресс-служба канала 1+1

Мария имеет большое хозяйство, которое кормит всю семью. Но с ним участница проекта справляется самостоятельно: муж уехал на заработки в Польшу, а дети учатся в городе. Каждый день для Марии - нестерпимая боль, ведь регулярные физические нагрузки значительно усложняют состояние здоровья участницы.

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Тем временем, из-за комплексов связанных с внешним видом у Марии испортились отношения с мужем, что привело к отсутствию их близости. Единственной поддержкой героини стали дети, ведь даже односельчане смеются над весом женщины. Больше всего Мария боится потерять любимого и не реализовать свою давнюю мечту - открыть собственную ферму.

Фото Марии Оноприяк пресс-служба канала 1+1

В рамках проекта «команда спасения» в составе пластического хирурга Ростислава Валихновского, дизайнера Андре Тана, психолога Елены Любченко, а также эксперта по здоровому образу жизни Анны Буткевич помогут женщине не только изменить свой внешний вид, но и избавиться от комплексов, научиться любить себя и наладить отношения с мужем.

Ростислав Валихновский фото пресс-служба канала 1+1

Андре Тан фото пресс-служба канала 1+1

Елена Любченко фото пресс-служба канала 1+1

Анна Буткевич фото пресс-служба канала 1+1

Как Мария Оноприяк будет проходить через физические испытания, а также сможет ли переступить через собственные комплексы, смотрите 20 марта на телеканале «1+1».

Смотрите видео-анонс третьего сезона шоу здесь:

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Напомним, что в программе «Поверніть мені красу», которая успешно транслировалась на «1+1» два сезона подряд, женщины получают шанс не только исправить недостатки внешности, которые годами негативно влияли на их судьбу, но и кардинально изменить свою жизнь. В этом им помогает профессиональная «команда спасения», в состав которой входят пластический хирург Ростислав Валихновский, дизайнер Андре Тан, психолог Елена Любченко, а также эксперт по здоровому образу жизни Анна Буткевич. Они не только исправляют внешние недостатки героинь, но и помогают участницам преодолеть психологические травмы, научиться любить себя и почувствовать собственную привлекательность. Кроме того, особенностью нового сезона станет то, что команда проекта поможет женщинам достичь целей и реализовать жизненные планы, которые раньше казались недостижимыми из-за их внешних недостатков.

Смотрите премьеру «Поверніть мені красу» 20 марта в 22.00 на телеканале «1+1».

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