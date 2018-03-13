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Дядя Жора запускает Большое Анекдот Шоу

Комментариев: 2
Шоумен и юморист Дядя Жора объявил конкурс народных талантов и готовит «Большое анекдот шоу».
Большое Анекдот Шоу от Дяди Жоры (фото и видео)
Большое Анекдот Шоу от Дяди Жоры (фото и видео)
пресс служба

Продюсер и ведущий шоу - Дядя Жора - делится планами:

Самые талантливые люди – это юмористы. Ведь, кто умеет создать смех – за тем всегда идет успех. Вот я и разыскиваю эти таланты, чтобы создать новое шоу и разделить успех.

Напомним, Дядя Жора – человек праздник, за спиной которого 20 лет сценичного опыта в формате юмора, десятки телепроектов и тысячи праздников. Он знает, как включить улыбки и зажечь звезды.

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Если вы любите шутить и веселится, и за вами давно плачет сцена, Дядя Жора приглашает реализовать свой потенциал и стать звездой не только ютуба, но и заблистать на большой сцене. Шанс есть у каждого без ограничений в возрасте.

Новое шоу от Дяди Жоры афиша
Новое шоу от Дяди Жоры афиша
пресс служба

Дядя Жора рассказывает:

Формат конкурса предполагает два этапа. Нужно снять видео и прислать его нам, а потом набираем лайки в Ютубе и самых ярких ждем в апреле на звездной сцене «Большого анекдот шоу». На кону 50 000 грн, звание Чемпиона Украины по анекдотам и шанс стать частью большой звездной команды. Больше на нашей официальной страничке.

Посмотреть видео-анонс можно здесь:

Напомним также, что появился полный список конкурсантов Евровидения 2018, который пройдёт в Лиссабоне. Артисты представили песни, с которыми будут бороться за звание победителя конкурса в этом году. Подробности и видео по ссылке.

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Теги: Дядя Жора, новое шоу, анекдоты, юмор, конкурс, фото, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  13.03.2018, 16:34
Оценка:  0
pусский
Дядя Жора, а почему евреи все деньги с Украины спиздили? Дядя Жора, ты же сам еврей, расскажи нам анекдот про вывод в оффшоры! И ещё хотим свежий анекдот про липецкую фабрику и Шоколадного Питера!
Alexandr    13.03.2018, 16:27
Оценка:  0
Alexandr
Поки російська мова, він не дядя, бздядя Жора.
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