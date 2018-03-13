Дядя Жора запускает Большое Анекдот Шоу

Шоумен и юморист Дядя Жора объявил конкурс народных талантов и готовит «Большое анекдот шоу».

Продюсер и ведущий шоу - Дядя Жора - делится планами:

Самые талантливые люди – это юмористы. Ведь, кто умеет создать смех – за тем всегда идет успех. Вот я и разыскиваю эти таланты, чтобы создать новое шоу и разделить успех.

Напомним, Дядя Жора – человек праздник, за спиной которого 20 лет сценичного опыта в формате юмора, десятки телепроектов и тысячи праздников. Он знает, как включить улыбки и зажечь звезды.

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Если вы любите шутить и веселится, и за вами давно плачет сцена, Дядя Жора приглашает реализовать свой потенциал и стать звездой не только ютуба, но и заблистать на большой сцене. Шанс есть у каждого без ограничений в возрасте.

Новое шоу от Дяди Жоры афиша пресс служба

Дядя Жора рассказывает:

Формат конкурса предполагает два этапа. Нужно снять видео и прислать его нам, а потом набираем лайки в Ютубе и самых ярких ждем в апреле на звездной сцене «Большого анекдот шоу». На кону 50 000 грн, звание Чемпиона Украины по анекдотам и шанс стать частью большой звездной команды. Больше на нашей официальной страничке.

Посмотреть видео-анонс можно здесь:

Напомним также, что появился полный список конкурсантов Евровидения 2018, который пройдёт в Лиссабоне. Артисты представили песни, с которыми будут бороться за звание победителя конкурса в этом году. Подробности и видео по ссылке.