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Алена Шоптенко опубликовала снимок с округлившимся животиком

Комментариев: 4
Алена Шоптенко долго скрывала новость о своей беременности.
Алена Шоптенко показала округлившийся животик (фото)
Алена Шоптенко показала округлившийся животик (фото)
instagram.com/alena_shoptenko

Известный украинский хореограф Алена Шоптенко беременна. Официально Шоптенко о беременности заявила совсем недавно. А разговоры о ее беременности начались давно.

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Алене Шоптенко удавалось скрывать свое интересное положение. Она особо не выходила на публику, не делала фотографий в полный рост, даже когда была на море, где фотографировалась в свободной и закрытой одежде.

Сейчас же Алена Шоптенко впервые опубликовала фото в Instagram, где виден ее округлившийся животик. Сразу видно, что даже вещи свободого кроя не скрывают ее новую фигуру)

 

Алена Шоптенко фото
Алена Шоптенко фото
instagram.com/alena_shoptenko

 

Хореограф оставила такую подпись под фото:

Вчера на съёмке мне подарили вот такой свитшот со стихом. Давно я так не смеялась.

К слову, Шоптенко пока не называет пол ребенка и не говорит, когда ей рожать.

Напомним, что Александр Педан поделился архивным снимком с дочерью. Также шоумен Александр Педан рассказал об особенностях своего отдыха. Подробности по ссылке.

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Теги: Алена Шоптенко, беременность, фото, пост, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  14.03.2018, 13:27
Оценка:  0
pусский
Если ты такая Бяяка, то сиди в сортире и не вылазь в Сеть, гы-гы-гы!
Бяяка    14.03.2018, 12:57
Оценка:  0
Бяяка
кто все эти люди? зачем читать эту хрень?
pусский  (аноним)  14.03.2018, 12:46
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы, а у меня округлилась залупа в труселях, надо Алёнке трубу прочистить, чтоб легче рожалось!
Бяяка    14.03.2018, 12:57
Оценка:  0
Бяяка
зебе задний проход прочисти и сходи к психотерапевту
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