Алена Шоптенко опубликовала снимок с округлившимся животиком
Известный украинский хореограф Алена Шоптенко беременна. Официально Шоптенко о беременности заявила совсем недавно. А разговоры о ее беременности начались давно.
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Алене Шоптенко удавалось скрывать свое интересное положение. Она особо не выходила на публику, не делала фотографий в полный рост, даже когда была на море, где фотографировалась в свободной и закрытой одежде.
Сейчас же Алена Шоптенко впервые опубликовала фото в Instagram, где виден ее округлившийся животик. Сразу видно, что даже вещи свободого кроя не скрывают ее новую фигуру)
Хореограф оставила такую подпись под фото:
Вчера на съёмке мне подарили вот такой свитшот со стихом. Давно я так не смеялась.
К слову, Шоптенко пока не называет пол ребенка и не говорит, когда ей рожать.
Напомним, что Александр Педан поделился архивным снимком с дочерью. Также шоумен Александр Педан рассказал об особенностях своего отдыха. Подробности по ссылке.
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