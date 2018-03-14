Алена Шоптенко опубликовала снимок с округлившимся животиком

Алена Шоптенко долго скрывала новость о своей беременности.

Известный украинский хореограф Алена Шоптенко беременна. Официально Шоптенко о беременности заявила совсем недавно. А разговоры о ее беременности начались давно.

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Алене Шоптенко удавалось скрывать свое интересное положение. Она особо не выходила на публику, не делала фотографий в полный рост, даже когда была на море, где фотографировалась в свободной и закрытой одежде.

Сейчас же Алена Шоптенко впервые опубликовала фото в Instagram, где виден ее округлившийся животик. Сразу видно, что даже вещи свободого кроя не скрывают ее новую фигуру)

Алена Шоптенко фото instagram.com/alena_shoptenko

Хореограф оставила такую подпись под фото:

Вчера на съёмке мне подарили вот такой свитшот со стихом. Давно я так не смеялась.

К слову, Шоптенко пока не называет пол ребенка и не говорит, когда ей рожать.

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