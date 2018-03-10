Немного проговорился: Потап заинтриговал поклонников фразой о любимой

Потап редко делится подробностями личной жизни.

Потап с завидной регулярностью публикует фото и видео со своим сыном, но информацию о второй половинке всячески скрывает. В Сети неоднократно появлялись слухи о его романе с Настей Каменских, но официальных подтверждений нет. Артист даже не отвечает на многочисленные вопросы, есть ли у него девушка.

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Но недавно Руслан Сеничкин в рамках программы “Сніданок з 1+1“ немного разговорил Потапа. Ведущий спросил, что он готовит для своей любимой на завтрак. Потап начал активно отвечать, но потом осекся:

Любимой утром ничего не готовлю, я люблю, когда мне готовят... любимые... любимая...

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Видимо, Потап продолжает скрывать личную жизнь и в ближайшее время делиться подробностями не планирует.

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