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Немного проговорился: Потап заинтриговал поклонников фразой о любимой

Комментариев: 1
Потап редко делится подробностями личной жизни.
Потап заинтриговал поклонников фразой о любимой
Потап заинтриговал поклонников фразой о любимой
instagram.com/realpotap

Потап с завидной регулярностью публикует фото и видео со своим сыном, но информацию о второй половинке всячески скрывает. В Сети неоднократно появлялись слухи о его романе с Настей Каменских, но официальных подтверждений нет. Артист даже не отвечает на многочисленные вопросы, есть ли у него девушка.

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Но недавно Руслан Сеничкин в рамках программы “Сніданок з 1+1“ немного разговорил Потапа. Ведущий спросил, что он готовит для своей любимой на завтрак. Потап начал активно отвечать, но потом осекся:  

Любимой утром ничего не готовлю, я люблю, когда мне готовят... любимые... любимая...

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Видимо, Потап продолжает скрывать личную жизнь и в ближайшее время делиться подробностями не планирует.

Напомним, Оля Полякова возмутилась работой коммунальных служб. Подробности по ссылке.

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  10.03.2018, 23:21
Оценка:  0
гость
ой, а то типа никто не знает, кто у него любимая)))
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