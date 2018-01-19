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Все говорят: Настя Каменских и Потап поженились

Комментариев: 2
Настя Каменских и Потап отправились отдыхать в США.
По слухам, Настя Каменских и Потап поженились (фото)
По слухам, Настя Каменских и Потап поженились (фото)
instagram.com/kamenskux

О романе Насти Каменских и Потапа слухи ходят давно. Особенно они обострились после новости о разводе Потапа с Ириной Горовой. Артисты неоднократно опровергали эту информацию, но последние события обескуражили поклонников.

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Настя Каменских, Потап, Позитив с женой, Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом, и это далеко не весть список компании, отправились в США. Публику заинтересовал вопрос, почему близкие друзья Насти и Потапа отправились в поездку вместе с ними.

Поклонники полагают, что ребята из MOZGI Entertainment поехали в США, чтобы отметить свадьбу Насти Каменских и Потапа.

В свою очередь, Потап опубликовал фото с Настей Каменских, на котором артистка позирует с кольцом на безымянном пальце правой руки:

 

Отметим, что Настя Каменских и Потап пока никак не комментируют догадки поклонников, поэтому пока эта информация на уровне слухов.

Напомним, Виталий Козловский опубликовал откровенное фото с девушкой. Снимок смотрите по ссылке.

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Теги: Потап, настя каменских, фото, пост, инстаграм, свадьба
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.01.2018, 12:53
Оценка:  +1
гость
Нормальная пара! это их личное дело, куда ехать, что делать и с кем! Пускай хоть все ебу*ся одновременно!!!Чего лесть в личную жизнь?
*******    23.01.2018, 12:52
Оценка:  +1
*******
Да, пох.....
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