Все говорят: Настя Каменских и Потап поженились

Настя Каменских и Потап отправились отдыхать в США.

О романе Насти Каменских и Потапа слухи ходят давно. Особенно они обострились после новости о разводе Потапа с Ириной Горовой. Артисты неоднократно опровергали эту информацию, но последние события обескуражили поклонников.

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Настя Каменских, Потап, Позитив с женой, Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом, и это далеко не весть список компании, отправились в США. Публику заинтересовал вопрос, почему близкие друзья Насти и Потапа отправились в поездку вместе с ними.

Поклонники полагают, что ребята из MOZGI Entertainment поехали в США, чтобы отметить свадьбу Насти Каменских и Потапа.

В свою очередь, Потап опубликовал фото с Настей Каменских, на котором артистка позирует с кольцом на безымянном пальце правой руки:

Отметим, что Настя Каменских и Потап пока никак не комментируют догадки поклонников, поэтому пока эта информация на уровне слухов.

Напомним, Виталий Козловский опубликовал откровенное фото с девушкой. Снимок смотрите по ссылке.