Эмили Ратажковски беременна
Эмили Ратажковски посетила публичное мероприятие с супругом.
Эмили Ратажковски вышла замуж. Это произошло достаточно неожиданно для всех, ведь никто не догадывался, что у нее есть серьезные отношения.
И вот все увидели супруга Эмили Ратажковски. Модель вышла с ним на красную дорожку Оскара 2018.
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Правда, интересно не то, что она вышла со своим супругом на публику. А то, что все заметили ее округлившийся животик.
Все говорят, что и свадьба состоялась из-за того, что модель в положении.
Но ни Эмили Ратажковски, ни Себастьяном Бир-Макклард никак эти разговоры не комментируют.
Напомним, что Светлана Лобода беременна. Об этом сообщил ее друг. Подробности читайте по ссылке.
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