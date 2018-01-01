Эмили Ратажковски беременна

Эмили Ратажковски посетила публичное мероприятие с супругом.

Эмили Ратажковски вышла замуж. Это произошло достаточно неожиданно для всех, ведь никто не догадывался, что у нее есть серьезные отношения.

И вот все увидели супруга Эмили Ратажковски. Модель вышла с ним на красную дорожку Оскара 2018.

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Правда, интересно не то, что она вышла со своим супругом на публику. А то, что все заметили ее округлившийся животик.

gettyimages.com

gettyimages.com

Все говорят, что и свадьба состоялась из-за того, что модель в положении.

Но ни Эмили Ратажковски, ни Себастьяном Бир-Макклард никак эти разговоры не комментируют.

Напомним, что Светлана Лобода беременна. Об этом сообщил ее друг. Подробности читайте по ссылке.