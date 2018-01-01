Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Эмили Ратажковски беременна

Комментариев: 0
Эмили Ратажковски посетила публичное мероприятие с супругом.
Эмили Ратажковски беременна
Эмили Ратажковски беременна
gettyimages.com

Эмили Ратажковски вышла замуж. Это произошло достаточно неожиданно для всех, ведь никто не догадывался, что у нее есть серьезные отношения.

И вот все увидели супруга Эмили Ратажковски. Модель вышла с ним на красную дорожку Оскара 2018.

Читайте также: Олег Винник впервые показал своих "детей"

Правда, интересно не то, что она вышла со своим супругом на публику. А то, что все заметили ее округлившийся животик.

gettyimages.com
gettyimages.com

Все говорят, что и свадьба состоялась из-за того, что модель в положении.

Но ни Эмили Ратажковски, ни Себастьяном Бир-Макклард никак эти разговоры не комментируют.

Напомним, что Светлана Лобода беременна. Об этом сообщил ее друг. Подробности читайте по ссылке. 

Поделись:
Теги: Эмили Ратажковски, беременность, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь