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Екатерина Кухар рассказала о трагедии в семье

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Александр Стоянов помог ей вернуться на сцену и создать семью.
Екатерина Кухар рассказала о трагедии в семье (фото)
Екатерина Кухар рассказала о трагедии в семье (фото)
пресс-служба канала 1+1

В первом весеннем выпуске «Светской жизни», который выйдет в эфир 3 марта, Екатерина Осадчая отправилась в Бельгию, чтобы встретиться с украинскими звездами балета Екатериной Кухар и Александром Стояновым. Это то место, в котором пара находилась последние два месяца. Позади - 44 спектакля и 16000 километров, впереди - страстный балет «Дон Кихот» в бельгийском Намюре, а затем - возвращение в Киев, где Екатерину и Александра уже заждались двое детей.

Светская жизнь в Бельгии фото
Светская жизнь в Бельгии фото
пресс-служба канала 1+1

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Во время прогулки по городу супруги рассказали Осадчей, с чего начался их роман. Оказывается, Александр влюбился в Екатерину еще в то время, когда она была замужем.

Пара Стоянов-Кухар и Катя Осадчая фото
Пара Стоянов-Кухар и Катя Осадчая фото
пресс-служба канала 1+1

Артист вспоминает:

Я ничего не мог с собой поделать Когда любишь - мозги выключаются. Есть человек, нет - вижу цель - не вижу препятствий!

И мечту «да» от любимой Александр услышал не сразу. Впереди их ждало немало испытаний.

Катя Осадчая, Екатерина Кухар и Александр Стоянов фото
Катя Осадчая, Екатерина Кухар и Александр Стоянов фото
пресс-служба канала 1+1

Екатерина Кухар решилась впервые коснуться болезненной для себя темы - смерти первого ребенка. С тех пор прошло много лет, но боль до сих пор не прошла.

Екатерина Кухар и Катя Осадчая фото
Екатерина Кухар и Катя Осадчая фото
пресс-служба канала 1+1

Екатерина снова не смогла сдержать слез, вспоминая трагедию:

Мне тогда ничего не хотелось, я, наверное, месяц просто лежала в постели и плакала. Наверное, каждому человеку дается свое испытание и свой крест. Эта трагедия полностью изменила меня как личность.

Балерина признается, что от горя собиралась даже навсегда покинуть балет, и нашелся человек, который помог ей выбраться из плена отчаяния и научиться жить дальше.

Балетная труппа фото
Балетная труппа фото
пресс-служба канала 1+1

Напомним, что Вика из НЕАНГЕЛОВ встречается с известным ведущим. Певица заинтриговала снимком со своего отдыха. Подробности и фото по ссылке.

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Теги: екатерина кухар, александр стоянов, балет, семья, личное, светская жизнь, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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pусский  (аноним)  02.03.2018, 12:13
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