Вика из НЕАНГЕЛОВ заинтриговала снимком со своего отдыха.

Вика из НЕАНГЕЛОВ встречается с известным ведущим (фото) instagram.com/vikanablack

Солистка из группы НАНГЕЛЫ Виктория сейчас отдыхает в Египте. Там она не одна. Артистка отдыхает со своей коллегой Славой Каминской.

А также в Египте с ними отдыхает и ведущий Никита Добрынин.

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Именно с ним и приписывают роман Вике из НЕАНГЕЛОВ. А все после того, как Виктория опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с Добрыниным.

На фото Добрынин обнимает Викторию.

Виктория и Никита Добрынин фото instagram.com/vikanablack

Иногда судьба сталкивает с людьми, которые остаются в памяти навсегда...

Пока Виктория и Никита никак не комментируют эти домыслы.

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