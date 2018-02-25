Вика из НЕАНГЕЛОВ встречается с известным ведущим
Вика из НЕАНГЕЛОВ заинтриговала снимком со своего отдыха.
Солистка из группы НАНГЕЛЫ Виктория сейчас отдыхает в Египте. Там она не одна. Артистка отдыхает со своей коллегой Славой Каминской.
А также в Египте с ними отдыхает и ведущий Никита Добрынин.
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Именно с ним и приписывают роман Вике из НЕАНГЕЛОВ. А все после того, как Виктория опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с Добрыниным.
На фото Добрынин обнимает Викторию.
Иногда судьба сталкивает с людьми, которые остаются в памяти навсегда...
Пока Виктория и Никита никак не комментируют эти домыслы.
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