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Вика из НЕАНГЕЛОВ встречается с известным ведущим

Комментариев: 0
Вика из НЕАНГЕЛОВ заинтриговала снимком со своего отдыха.
Вика из НЕАНГЕЛОВ встречается с известным ведущим (фото)
Вика из НЕАНГЕЛОВ встречается с известным ведущим (фото)
instagram.com/vikanablack

Солистка из группы НАНГЕЛЫ Виктория сейчас отдыхает в Египте. Там она не одна. Артистка отдыхает со своей коллегой Славой Каминской.

А также в Египте с ними отдыхает и ведущий Никита Добрынин.

 

Мы на рыбалке 😂😂😂 #улов

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы❤️ (@vikanablack)

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Именно с ним и приписывают роман Вике из НЕАНГЕЛОВ. А все после того, как Виктория опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с Добрыниным.

На фото Добрынин обнимает Викторию.

 

Виктория и Никита Добрынин фото
Виктория и Никита Добрынин фото
instagram.com/vikanablack

 

Иногда судьба сталкивает с людьми, которые остаются в памяти навсегда...

Пока Виктория и Никита никак не комментируют эти домыслы.

Напомним, что Мика Ньютон сообщила дату свадьбы. Певица уже активно готовится к торжеству. Подробности читайте по ссылке.

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Теги: НеАнгелы, Вика из НЕАНГЕЛОВ, личная жизнь, личное, отдых, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  01.03.2018, 12:34
Оценка:  0
гость
Красивая пара. Но Вика говорила, что не нужно больше афишировать свою любовь и отношения, а сама снова не выдержала и похвасталась. "Счастье любит тишину" и отсутствие публичности.
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