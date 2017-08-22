День рождения Ольги Сумской: ТОП-20 ярких образов украинской актрисы

22 августа украинской актрисе Ольге Сумской исполнилось 53 года.

Сегодня, 22 августа, народная артистка Украины, известная актриса и ведущая Ольга Сумская отмечает 53-летие.

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Артистка всегда прекрасно выглядит и блистает на сцене и перед камерой. Ее перевоплощения завораживают, актерская игра покоряет, а человеческие качества располагают к себе любого, даже самого строгого журналиста.

В честь дня рождения актрисы Ivona решила вспомнить, как менялась “украинская Роксолана“ за эти года, смотри фото из жизни и со сцены:

Напомним, ранее Ольга Сумская вместе с дочками украсила обложку известного глянца.