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День рождения Ольги Сумской: ТОП-20 ярких образов украинской актрисы

Комментариев: 22
22 августа украинской актрисе Ольге Сумской исполнилось 53 года.
День рождения Ольги Сумской: ТОП-20 ярких образов украинской актрисы
День рождения Ольги Сумской: ТОП-20 ярких образов украинской актрисы
instagram.com/olgasumska

Сегодня, 22 августа, народная артистка Украины, известная актриса и ведущая Ольга Сумская отмечает 53-летие.

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Артистка всегда прекрасно выглядит и блистает на сцене и перед камерой. Ее перевоплощения завораживают, актерская игра покоряет, а человеческие качества располагают к себе любого, даже самого строгого журналиста. 

В честь дня рождения актрисы Ivona решила вспомнить, как менялась “украинская Роксолана“ за эти года, смотри фото из жизни и со сцены:

Напомним, ранее Ольга Сумская вместе с дочками украсила обложку известного глянца.

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Теги: Ольга Сумская
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (22)
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гость  (аноним)  22.08.2019, 10:41
Оценка:  0
гость
Гостю в 15.24. Почему-то Наталья всегда находится в тени своей сестры, хотя и красивее, и талантливее. Не выпячивается, не пиарится, ведёт себя сдержанно и скромно. А Ольга всегда и везде, как Фигаро - то тут, то там, везде она.Хотя, обычная актриса.
БМ - помойка  (аноним)  07.09.2018, 00:06
Оценка:  +1
БМ - помойка
В прошлом модная еврейская жлобиха.
Шкиряк_и_Зорян    04.09.2018, 16:18
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Сколько же гадостей написано! Завидуйте молча!..
Шаша*    22.08.2018, 17:52
Оценка:  +3
Шаша*
Неплохо выглядит в свои 82!
mobi2020    22.08.2018, 15:12
Оценка:  -2
mobi2020
Сестры Сумские очень красивые
pусский  (аноним)  23.08.2017, 13:06
Оценка:  +2
pусский
Старая дристунья!
bohdan_    22.08.2017, 18:36
Оценка:  -1
bohdan_
красуня
Amur-69    22.08.2017, 18:19
Оценка:  +2
Amur-69
Таких как Ольга сумская.Влада Литовченко,Лобода.Не очень любят в Украине..Даже Сестра,ее Наталья Сумская,давно с ней не общается..И наверное есть за что..
Neon999    22.08.2017, 17:48
Оценка:  -1
Neon999
В 51 выглядит классно
kovalpro    22.08.2017, 16:03
Оценка:  0
kovalpro
с др
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