Дизайнер Иван Фролов признался, как ему удалось заполучить в модели Василису Фролову.

Читай также: Анисия Стасевич: «Мы с моей героиней любим немного выводить окружающих странным поведением»

Иван Фролов — известный украинский дизайнер и основатель собственного бренда одежды. В интервью Иванне Онуфрийчук на шоу “Без краватки” на канале НЛО TV он рассказал о начале карьеры и сотрудничестве с топовыми артистами.

Иван, ты начинал свою карьеру с того, что работал администратором на ТВ-проектах. Твоя работа заканчивалась в 6 утра, а в 8:30 тебе уже нужно было идти на пары в университете. Когда ты спал?

Я в эти периоды не спал (смеется). Такие съемочные сессии снимались «наездами» — раз в месяц, например, по пять эпизодов.

С какими знаменитостями тебе удалось тогда познакомиться?

На самом деле — со всеми. Для меня тогда это был уникальный опыт — кроме звезд, я познакомился с большим количеством людей из команды, которые работали на площадке.

Интервью дизайнера Ивана Фролова Иванне Онуфрийчук пресс-служба

Какие-то из этих знакомств стали знаковыми в твоей карьере?

Анжела Лисица поручила мне отвечать за то, как в кадре выглядит Юрий Горбунов. Тогда наше общение переросло в теплую дружбу — я следил за тем, чтобы на нем бабочка сидела ровно, подбирал ему галстуки и наиболее подходящий костюм для эфира. Это была моя первая работа-микс администратора площадки и стилиста проекта.

Также я познакомился на проекте с Василисой Фроловой. Это была очень интересная история, так как я тогда заканчивал свою первую коллекцию, и консультировался с главным стилистом Василисы. Мы сидели в гримерке, где Васе делали какую-то сложную прическу. И вот мы говорим со стилистом, и Вася вдруг поворачивается и спрашивает: «А ты же Фролов? Так давай я у тебя выйду на показе?». Мне тогда показалось, что со мной происходит что-то нереальное. Топовая звезда и ведущая предложила мне закрыть или открыть мой показ!

Дизайнер Иван Фролов пресс-служба

Ты сотрудничаешь со стилистами певицы Дуа Липы — как началось ваше сотрудничество?

Они сами вышли на нас. На тот момент они базировались в Лондоне — нам оттуда на эмейл пришло письмо с запросом на некоторые позиции нашего бренда. Мы отправили почтой на примерку им вещи. Сначала она в первый раз показалась в наших вещах, потом — во второй раз… А потом мы с ними уже лично познакомились, и Дуа Липа одела на очень масштабное выступление наше знаковое бра с глазами и весь концерт работала в нем.

С какими еще звездами ты сейчас сотрудничаешь?

Наши вещи уже побывали на Деми Ловато, Рите Оре, Гвен Стефани. Наши вещи были на примерках у многих звезд: Рианна, Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян, Бейонсе.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.