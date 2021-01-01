На канале НЛО TV состоится премьера детективного сериала “Экстрасенс”, главную роль в котором исполнила актриса Анисия Стасевич.

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1 марта на канале НЛО TV состоится премьера детективного сериала — “Экстрасенс”. Это ситком об изобретательном парне Константине, который не верит в мистику, но удачно использует веру в суеверия для заработка. Мы поговорили с исполнительницей главной роли — актрисой Анисией Стасевич. В сериале она играет девушку Уну — дочь миллионера, которая пошла наперекор отцу и освоила работу бармена. Каким был для нее этот актерский опыт? Почему этот сериал нужно посмотреть зрителям? И наконец — верит ли сама Анисия в суеверия?

Анисия, ваш персонаж в сериале — девушка, которая проявила характер и пошла против воли отца. Вы ее поступок одобряете?

Мне кажется, что поступок Уны «фатальный», его можно охарактеризовать как «крайность». Возможно, она бы могла где-то схитрить: договориться с отцом о каких-то бартерах. Но! Я считаю, что Уна должна была поступить именно так. То есть — резко. Ведь именно благодаря этой резкости появляется «путь героя». И личности есть о что «биться», её шлифует каждое событие. Так Уна взрослеет, в поисках себя отсекает всё нежеланное, и даже встречает свою любовь! А самое главное, что мне (во всяком случае, до сегодняшнего дня) были свойственны подобные крайности. Я понимаю Уну, поэтому одобряю её поступок.

Анисия Стасевич Пресс-служба

Каким был ваш актерский путь до роли Уны в сериале “Экстрасенс”?

Я закончила КНУТКиТ им.Карпенко-Карого (мастерскую Тараса Денисенко), после — начала работать в Театре на Липках. На сегодняшний день я также в штате этого театра, где у меня есть любимые спектакли. Я снялась в нескольких сериалах, среди которых была одна линейная и много эпизодических ролей. Также мне посчастливилось поработать с классными киевскими молодыми режиссерами, которые снимали короткометражное кино. Уна — моя первая роль на такой длинной дистанции. Я старалась подходить к ней осознанно. Не то, чтобы до этого я ничего не предпринимала, нет. Просто здесь было иначе, и повлиял на это целый комплекс факторов.

Вы и ваша героиня сильно похожи? В чем главные схожести и различия?

Да, мы очень похожи. Именно поэтому, увидев сценарий, поняла, что роль должна достаться мне. Мы с моей героиней любим немного выводить окружающих странным поведением. Любим, чтобы на нас обращали внимание. При этом, порой слишком стараемся в тех вещах, которые кажутся нам важными. Ну а потом, естественно, расстраиваемся, что у нас не получилось все и сразу. Ведь мы же так старались! Я разделяю беспокойства Уны об окружающей среде и экологии, мне нравятся идеи Греты Тунберг. Единственное, у Уны эти беспокойства немного в гипертрофированной форме. Я тоже люблю животных. Мне кажется, Уне очень важно, чтобы ее воспринимали всерьез. Вот и мне тоже. Но я не дочь мультимиллионера, и не каталась пьяная в гоночном болиде. Но мне кажется, Уна сильно переживает о своем прошлом. Хотя осознание многих ошибок сформировало ее. У меня тоже есть много удивления и «фейспалм» о себе в прошлом. Поэтому я и тут могу понять героиню.

Анисия Стасевич Пресс-служба

Как быстро вы нашли общий язык с коллегами по съемочной площадке? С кем сдружились больше всего?

С командой было очень легко и классно. Не могу сказать даже, что я с кем-то не успела пообщаться или понять кого-то. За счёт этого, работать было максимально комфортно. Это уникальное ощущение, когда все без исключения верят в то, что ты делаешь. Ты не чувствуешь каких-то «не таких» или странных взглядов. Абсолютный “фул-хауз” по людям. Сдружились, наверное, с Женей Арабаджийским (исполнитель роли Игоря в сериале - ред.). Хотя мне сложно отдать кому-то преимущество, все классные. Просто так сложилось.

Почему согласились на роль Уны — что вас подкупило больше всего?

Я очень хотела получить роль, потому что чувствовала «точки схожести». Мне казалось, что я понимаю, о чем говорю, посредством своего персонажа. Мы с Уной во многом одинаковы. Говорить о том, что тебе откликается — очень важно. В идеале — только так и нужно.

Анисия Стасевич Пресс-служба

В чем главный посыл сериала к зрителям?

Зритель должен узнать себя. «Экстрасенс» — это, прежде всего, самоирония. Это сериал о нашем народном желании перекладывать всю ответственность на сомнительные вещи. Задумайтесь о том, что в то время, как на нашей Земле существует SpaceX, кто-то идёт к гадалке, чтобы узнать своё будущее. Я не хочу обесценивать труд эзотериков, тем более, я боюсь быть слишком самонадеянной, но хотелось бы, чтобы иногда люди чуть больше интересовались наукой.

Кто ваш любимый персонажа в сериале?

Я всех персонажей полюбила! Они все чудные. Но хотелось бы отметить моего коллегу Владислава Тененбаума, который сыграл хозяина бара — Эдуарда Виссарионовича. У них с Уной особенные взаимоотношения. Мне нравились наши совместные сцены. Эдуард странный человек, да и бар у него весьма странный.

Главные герои ситкома "Экстрасенс" Пресс-служба

Существуют какие-то суеверия, которые вы соблюдаете?

Да, я довольно противоречивая личность. Рационально я понимаю, что все не так работает. Но, при этом, продолжаю совершать некоторые ритуалы. Это ведь штуки, связанные с культурой. Многие из них нескоро покинут наши головы.

Кто будет вместе с вами смотреть премьеру «Экстрасенса»?

Думаю, мой молодой человек наверняка захочет посмотреть.

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