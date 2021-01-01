Дмитрий Дикусар: “Во время танцев люди узнают о себе много правды”

Участник "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар поделился планами на будущее и рассказал, чем занимался 8 лет в Грузии.

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Популярный хореограф Дмитрий Дикусар поделился с ведущей Иванной Онуфрийчук на шоу “Без краватки”, на канале НЛО TV своими ближайшими планами, опытом работы в Грузии и и тем, какая его цель на ближайшие годы.

Дмитрий, расскажи о своих впечатлениях после переезда в Киев в 15-летнем возрасте?

Лучшее, что тогда могла сделать моя мама — это отпустить меня. Хотя сейчас я понимаю, что подростки еще не взрослые люди. Хотя кажется, что в 15 лет ты уже жизнь разгадал, все знаешь и понимаешь. Хочется верить, что все дети в 15 лет могут быть адаптивными. Я помню, что Киев встретил меня очень жестко. Это серое небо по сравнению с одесским небом. В Одессе нет столько серых дней, как в Киеве. А я люблю солнечные дни, мне это поднимает настроение.

Ты провел в Грузии около 8 лет — там ты занимался местной версией “Танцев со звездами”...

Да, я там еще занимался проектом “Танцюють всі” — и горжусь этим. Это проект, который я очень хотел. У меня там было целых 7 сезонов, но неполных. Это было целое приключение, потому что когда ты приезжаешь на 8 лет в другую страну (особенно в страну — где очень ценят своих)... Знаете, в Грузии ты гость от бога, когда ты приезжаешь на три дня, или неделю там отдыхаешь. Но когда ты там работаешь и забираешь у них (как они считают) топовые профессии, то я столкнулся с целой мафией — танцевальной семьей. Один из этих людей посчитал: а почему не он? Поэтому мне приходилось все 8 лет выносить их удары. Один раз даже меня заменили, и этот человек не справился. Просто в мои полномочия входил такой спектр услуг, что это действительно было сложно.

Дмитрий Дикусар и Иванна Онуфрийчук Пресс-служба

У тебя были истории, когда тебе писали относительно частных уроков танцев, а в реальности девушка приходила не за танцами?

На самом деле людей, которые реально хотят позаниматься со мной танцами — их не много. Многие думают, многие фантазируют, но те, кто переходят к действиям — их единицы. Мне интересно, что те, кто ко мне приезжают — это личности. Есть девушки из маленького городка в Херсонской области, кто-то из Ужгорода. Они захотели прикоснуться к миру танцев с моей помощью. Я даю им координаты студии, где они записываются, есть график. Когда так получается — я рад.

Расскажи про свой карантин — как он прошел?

Да, я стал давать уроки онлайн — и это для меня новая парадигма. Потому что, когда ты работаешь в студии, ты работаешь тактильно, и можешь говорить словами. Просто кинестетика очень важна. Я люблю работать руками, прямо нажимаю на мышцу, потому что людям нужно это осознать. Иногда просишь человека выпрямить колено, а он говорит: “У меня прямое колено”. Тогда я прошу посмотреть вниз, и вот тут приходит осознание. Во время танцев люди узнают о себе много правды. Например, что их тело им не подчиняется. Онлайн ты лишаешься возможности манипулировать человеком. Но, конечно, если выбирать между онлайн тренировками и ничем — то лучше заниматься онлайн.

Какая у тебя сейчас цель в жизни? Чего ты хочешь достичь в профессиональном плане?

Я хочу, чтобы люди начали воспринимать танцы, как один из способов самопознания и познания мира. Когда преподаешь, то приводишь очень много метафор, которые встречаются в жизни. Например, что такое танцевать в паре? Так, самое первое правило для партнерши слушать партнера, слушаться его. Конечно, правильно подбирать партнера. Если уже подобрала хорошего партнера, дай ему возможность себя повести, доверься ему. Как сказал один мой друг Жора: “Танец — это одно из окон в творчество”.

А чего ты хочешь достичь в личном плане?

Я хочу быть счастливым, гармоничным, реализованным. Конечно, во всех этих аспектах я чего-то для себя достиг. Но мне хочется быть более полноценным и реализованным. Для этого мне нужен партнер, нужна семья. Поэтому я хочу семью — тогда я открою себя нового.

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