Актриса Олеся Мацкевич-Грибок: "Я теперь знаю, как настраивать себя на тренировки и кардинальные перемены"

Принципы жизни звезды "Незакрытой мишени" Олеси Мацкевич-Грибок очень помогают ей в работе, на тренировках и даже выручили во время карантина.

Читай также: Экс-“Холостячка“ Ксения Мишина снялась в эффектном платье с обнаженной спиной

Актриса Олеся Мацкевич-Грибок, сыгравшая в сериале “Незакрытая мишень“, который вышел 1 марта в 21:00 на канале “Украина“, уверена, что притянула роль своего персонажа. Кроме того, в ее жизни произошла встреча, благодаря которой актриса поняла, чем готова заниматься всю жизнь, и тогда все встало на свои места.

Олеся, вы играете в сериале “Незакрытая мишень“ биатлонистку. Что дается сложнее всего в процессе работы над ролью?

В биатлоне есть свои особенности. Но очень здорово, что я уже занималась другими видами спорта, а также имею навыки, необходимые актеру. Бокс, ММА, плавание, вождение мотоцикла, огневая подготовка – это все сейчас работает в миксе. Но, например, когда я занималась стрельбой из огнестрельного оружия, то моей задачей было сократить зону поражения. То есть, держа оружие, я сжимала локти, чтобы противник не мог меня поразить. А в биатлоне, поскольку я нахожусь на спортивном огневом рубеже, нужно, наоборот, занять как можно большую комфортную позицию.

"Незакрытая мишень" Пресс-служба

Судя по вашему профилю в инстаграме, вы как будто были готовы к этой роли.

Спорт очень многое значит в моей жизни, поэтому мне хочется рассказывать зрителю историю Кати. Мне кажется, что это первая роль, которая настолько сильно связана со спортом. И я счастлива работать в этом проекте и готова постоянно тренироваться. Дайте мне еще пять часов тренировок! (Смеется.)

С кем из тренеров вы познакомились во время съемок сериала “Незакрытая мишень“?

Я встретилась со своим тренером Сергеем Седневым (украинский биатлонист – прим. ред.), он передал меня тренеру Ирине Свистюле, и я очень рада, что продакшн предоставил мне возможность тренироваться столько, сколько нужно, чтобы дать режиссеру максимум свободы. То есть когда актер подготовлен, тогда нет необходимости привлекать дублера. Можно прийти на съемку и сказать: “Я могу вот это и это. Здесь вы свободны, давайте пробовать, как сделать тот или иной кадр максимально эффектно на экране“.

"Незакрытая мишень" Пресс-служба

Как муж относится к актерской профессии?

Было время, когда я объясняла, как проходят съемки, что я чувствую, когда ищу героиню и когда с ней расстаюсь. Потому что наша профессия напрямую влияет на семью. Я с огромным уважением отношусь к личному пространству близких. И благодарна за то, что они позволяют мне переживать какие-то эмоциональные всплески, которые иногда невозможно контролировать. И порой родные мне люди помогают с этим справляться.

Кто в вашей паре романтик?

Мне кажется, что мы оба. Когда один из нас зарывается в работу, то второй берет на себя роль романтика.

Олеся Мацкевич-Грибок Пресс-служба

Какая ситуация помогла по-другому взглянуть на себя?

Однажды я проходила прослушивание на работу продакшн-директором. В тот период я находилась на перепутье: мне хотелось быть и актрисой, и автором разных проектов. Но один продюсер сказал мне: “Олеся, у тебя есть талант организатора“. И когда я это услышала, то поняла, что не могу безответственно отнестись к своему призванию. Неважно, в какой профессии проявляется талант: человек может быть прекрасным бухгалтером, поваром или воспитателем. Но если тебе что-то дано, а ты отнесешься к этому дару с пренебрежением, то у тебя его очень быстро заберут.

Как вы относитесь к себе, когда что-то не получается?

Я никогда себя не критикую и не ругаю, потому что знаю, как сильно может придавить чувство вины. Это плита, из-под которой порой не выбраться. Мне кажется, мое отношение к жизни притянуло роль Кати Горенко, потому что есть очень понятные мне моменты в сценарии. Моя героиня все время говорит: “Ты не виновата. Ты не могла знать и не была готова“. Я не буду раскрывать историю, чтобы не было спойлера. Но есть такие люди, которые для других являются источником и островком безопасности и тепла, которые тебе говорят: “Ты не виноват. Избавляйся от чувства вины“. Потому что я, Олеся Грибок, знаю, как это тяжело. Когда я чувствую, что выхожу из баланса, например, в режиме питания или в тренировках, это значит, что нужно дать себе возможность отдохнуть. Ведь как только тебе становится крайне некомфортно, твой организм сигнализирует: “Помоги мне!“ И ты не можешь это игнорировать. Помоги себе. Полежи, выпей чаю, погуляй. Я стараюсь так и поступать. Иногда намеренно даю себе отдых.

"Незакрытая мишень" Пресс-служба

У вас сразу получилось не ругать себя, а научиться прислушиваться к своему организму?

Так было не всегда. Методом проб и ошибок я очень долго искала, как научиться сохранять сознание абсолютно чистым, позволить себе слышать организм и настраиваться на какую-то длительную работу. Я прекрасно знаю, что такое наказывать себя или отрабатывать упражнения в зале, сжав зубы. Но опять же, когда я решила меняться, такой метод тоже работал: “Сегодня недоделала, значит, завтра нужно наверстать“. Это вопрос дисциплины, а она очень важна для актеров, потому что в кино нет времени расслабляться. Ты должен быть собран на площадке и идеально вписаться в команду профессионалов.

Сложно ли работать в сегодняшних реалиях? Что изменилось лично для вас?

Знаете, что было самым любимым развлечением у нас с мужем во время самоизоляции? Когда начинался ливень, гремела гроза, мы распахивали окно, садились на подоконник, смотрели на дождь и пили горячий кофе! А в остальном – тяжелее всего переживать невозможность поехать туда, где хочешь побывать. Например, отменился кинофестиваль в Лондоне. Я ездила на него несколько лет подряд. Стало сложнее улететь в Нью-Йорк и в Лос-Анджелес, где я бы тоже хотела самореализоваться. Мы, к сожалению, не поехали на Каннский кинофестиваль. У меня отменилось несколько мастер-классов, в том числе в Лондоне и в Варшаве. Из-за ограничений я испытываю ностальгию по другому миру, когда мы могли спокойно отправиться куда-нибудь на выходные. С другой стороны, во время карантина мы поехали к нашему другу в Осетию и провели в горах 10 дней. Я никогда не забуду эту замечательную поездку. Есть огромное количество мест, куда можно поехать и исследовать какую-то другую жизнь. Но все равно чувствуешь вот эти ограничения. Хотя есть и плюсы, за которые мы благодарны карантину. Например, я часто слышу от актеров, что в период самоизоляции наконец-то появилась возможность побыть наедине с собой. Лично я впервые начала работать с психологом.

"Незакрытая мишень" Пресс-служба

В вашей жизни есть место рефлексии?

Иногда да. Например, сегодня утром я приехала на площадку и говорю художникам по гриму: “Я сейчас на какой-то очень низкой энергии“. И в этом нет ничего страшного, нужно позволить себе побыть в таком состоянии.

Вы часто приезжаете в Украину?

Два года назад я снималась в Киеве, но провела здесь только месяц. К тому же у меня был очень плотный рабочий график, буквально “площадка-отель, площадка-отель“. А сейчас я приехала сюда с мужем. И это поразительно, потому что буквально за пару дней до проб в проект “Незакрытая мишень“ мы представляли, как было бы классно пожить некоторое время в Киеве. Мы иногда позволяем себе помечтать в духе “А что, если…“. И вдруг меня буквально в течение двух недель утверждают, мы быстро собираемся и уезжаем на пять месяцев. И вот мы здесь. Мне кажется, что первые дни мы с Ильей переживали шок: “Как это сбылось?!“ Ты оборачиваешься: здесь был один город, а теперь – другой.

"Незакрытая мишень" Пресс-служба

Как близкие люди реагируют на желание расти и развиваться?

Иногда и мой продюсер, и муж не разрешают мне что-то делать: “Ты понимаешь, что если начнешь это, то не сможешь взяться за что-то другое?“ И становится ясно: где всего лишь “хотелочка“, а где мое развитие и люди, за которых я отвечаю. Ведь они тоже пришли в мою команду, чтобы идти дальше и развиваться. Я постоянно получаю образование, чтобы понимать, как оставаться актрисой и при этом быть хорошим руководителем. Я не могу безответственно отнестись к тем, кого привлекла в команду. А дальше идет в ход уже очень четкое расписание.

Написание первой книги – это тоже своего рода ответственность перед теми, кто будет ее читать?

Абсолютно. Когда я решила, что хочу написать книгу и сформулировала понятие “менеджмент киноактера“, то успокоилась. Мне тогда было 26 лет. Я прекрасно помню тот день, когда мне стало понятно, что я готова заниматься этим всю жизнь. И все – не нужно никуда торопиться, можно выдохнуть, правильно распределить свое время и постепенно исследовать эту тему, изучая ее с разных сторон. Я с огромным уважением и вниманием отношусь к своему потенциалу. Не расплескиваю и использую с благодарностью, что он мне вообще дан. Сейчас у меня задача получить еще образование в Европе или в Америке, потому что я нашла свое место в этом мире.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.