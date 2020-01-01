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"Стыдно в таком то возрасте": Жена Остапчука раскрыла секрет своей красивой улыбки

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Кристина Остапчук запостила пикантное фото в ванной и рассекретила, почему ее улыбка многих подкупает.
"Стыдно в таком то возрасте": Жена Остапчука раскрыла секрет своей красивой улыбки
"Стыдно в таком то возрасте": Жена Остапчука раскрыла секрет своей красивой улыбки
instagram.com/kristygor

Супруга украинского шоумена и ведущего нашумевшего проекта “Маска“ Владимира Остапчука, нотариус Кристина Остапчук обнародовала в соцсети пикантную фотографию и рассекретила, благодаря чему у нее такая лучезарная улыбка.

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На своей странице в Инстаграм Кристина разместила снимок, где она обнаженной позировала в ванне и улыбалась на камеру. А в описании к новому кадру знаменитость рассказала о своем опыте ношения брекетов во взрослом возрасте.

“Когда-то в свои 28 я решила поставить брекет системы. Чтобы наладить кое-что в прикусе и сделать улыбку ещё красивее. Многие говорили: “ты что!!!! Это стыдно в таком то возрасте! Это не секси и так далее“ но разве я буду принимать эти мысли во внимание?)) Нет! Я побежала устанавливать. Доктора взяла по рекомендации знакомой, у которой была уже на тот момент красивая улыбка. Поставила и была очень довольна. Носила я систему около полутора года и когда сняла, скажу так: многие даже говорили: ой как тебе было классно с брекетами!!!))) Так что нету в этом деле возрастных рамок или ещё чего-то. Есть желание сделать свою улыбку красивой и здоровой! Что я и сделала! И теперь постоянно улыбаюсь!“, - написала жена Остапчука.

Жена Остапчука раскрыла секрет своей красивой улыбки
Жена Остапчука раскрыла секрет своей красивой улыбки
instagram.com/kristygor

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Теги: Кристина Остапчук, Владимир Остапчук
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Источник: ivonа bigmir)net

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