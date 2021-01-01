Баскетболист Макс Конате о предложении руки и сердца и свадьбе

Читай интервью баскетболиста Макса Конате для шоу "Без краватки".

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Макс Конате – известный украинский баскетболист и финалист Кубка Украины по баскетболу 2014 года. Мы знаем о нем, как человеке, который всю жизнь в спорте. А еще его рост больше двух сантиметров! В шоу «Без краватки» на канале НЛО TV Макс Конате рассказал Иванне Онуфрийчук о том, как сделал предложение своей жене, а также о желание отпраздновать свадебную церемонию.

Макс, ты решил стать баскетболистом из-за своего роста или были другие причины?

Из-за своей активности и хороших показателей на физкультуре в школе. Я бегал быстрее всех и прыгал выше всех. Поэтому мои родители приняли решение отдать меня на баскетбол.

В детстве тебя не дразнили из-за роста?

Нет, наоборот! У меня было много друзей-баскетболистов, а еще и в школе были поблажки, ведь я бегал за школу. До пятого класса я был отличником, а потом пришлось выбирать между учебой и спортом, и я выбрал спорт.

Сейчас ты во втором браке. Насколько мне известно, несколько лет тому назад ты развелся. Сколько лет ты был в браке и почему развелся?

Когда серьезные отношения начинаются слишком рано – обычно, они заканчиваются не очень хорошо. Я начал встречаться с первой женой, когда мне было 16 лет. Наши отношения продлились 8 лет и закончились по причине моей несерьезности. Еще и моя девушка была старше меня на три года. Она относилась к этим отношениям очень серьезно, а я был к ним не готов.

Когда ты женился во второй раз, ты уже понимал, что был к этому готов?

Мне было 25-26 лет, и я на то время понимал, что свою молодость я уже отгулял. Именно тогда я встретил свою нынешнюю супругу.

Как вы познакомились?

Это было во время игры. Я ее увидел случайно на трибуне – она меня, наверное, даже не увидела. Она пришла с женой моего друга. Я уже после игры написал другу: «Такая красивая девушка! Наверное, твоя подруга?». И попросил ее номер.

Как развивались ваши отношения потом?

Очень стремительно! Уже через два месяца после знакомства, я знал, что эта девушка станет моей женой. На тот момент я уже перешел играть в эстонский баскетбольный клуб. Моя девушка летала ко мне из Украины в Эстонию. Когда я прилетел в Украину, то сразу по прилету сделал ей предложение.

Баскетболист Макс Конате о предложении руки и сердца и свадьбе Пресс-служба

Вы расписались, но не делали церемонию. Есть ли в планах ее провести?

Да, есть такие планы. Жена очень хочет белое платье, церемонию где-то у моря. У нас, кстати, есть традиция: каждый год 11 июня мы улетаем куда-то к морю. Сначала мы летали в Испанию, потом – в Доминикану. В этому году, увы, не получилось никуда полететь в связи с коронавирусом.

Твоя жена Люба сейчас работает или занимается домом?

Жена сейчас поступала на заочный психологический факультет в университет Шевченко. Сейчас у нее период обучения, а далее уже будем смотреть.

На скольких языках ты говоришь?

На четырех: французский, английский, русский и украинский.

Твой отец родом из Буркино-Фасо. Где познакомились твои родители?

Они познакомились на учебе в Донецке. Мама – украинка, а папа из Буркино-Фасо. Так как это бывшая французская колония – там абсолютно все говорят на французском. Эта страна отправляла студентов по обмену в другие страны. Так мой папа приехал в Украину, где и познакомился с моей мамой.

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