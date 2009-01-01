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Экс-невеста Владимира Кличко показала фото с празднования 6-летия дочери

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Дочери актриса Хайден Панеттьери и боксера Владимира Кличко, Кае Евдокие исполнилось 6 лет.
Экс-невеста Владимира Кличко показала фото с празднования 6-летия дочери
Экс-невеста Владимира Кличко показала фото с празднования 6-летия дочери
twitter.com/haydenpanettier

В среду, 9 декабря, дочь голливудской актрисы и певицы Хайден Панеттьери и украинского боксера Владимира Кличко отметила день рождения. Кае Евдокие исполнилось 6 лет.

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По случаю праздника звездная мама решила поделиться в соцсети праздничным кадром. На своей странице в Инстаграм 31-летняя кинозвезда опубликовала снимок торта в виде цифры шесть и добавила нежное поздравление.

“6 лет назад сегодня я встретил самое удивительное (уже не такое уж маленькое) существо. Не могу поверить, что моя девочка стала такой большой!“, - подписала фото Хайден.

Отметим, что накануне 6-летия дочери актриса удалила все снимки Владимира и Каи Евдокии из своих аккаунтов в соцсетях.

Напомним, что Панеттьери и Кличко начали встречаться в 2009 году. После 5 лет отношений у них родилась дочь Кайя Евдокия. А в августе 2018 года стало известно, что Владимир и Хейден расстались.

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Теги: Хейден Панеттьери
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Источник: ivonа bigmir)net

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