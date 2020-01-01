Алексей Залевский: "Свою личную жизнь я тщательно скрываю"

Украинский дизайнер и режиссер Алексей Залевский рассекретил, почему не хочет заводить детей.

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Алексей Залевский – известный украинский дизайнер и режиссер. Мы знаем его, как тонкого ценителя моды и кино, но мало знаем о его личной жизни, и детстве. В интервью Иванне Онуфрийчук в шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV Алексей рассказал о том, почему не хочет заводить детей и что думает насчет увеличения населения Земли.

Алексей, у тебя есть сейчас в работе заграничные киноработы?

Сейчас мой третий фильм находится в монтаже – он полностью на английском и там играет трое европейских актеров. Фильм называется “Wheremind“. Это такая игра слов: такого слова не существует. Если переводить дословно, то “Где сознание?“. Это футуристическая история, которая по стилю ближе к “Черному зеркалу“.

В детстве ты был актером кукольного театра – как ты туда попал?

Я попал туда случайно. В детстве меня мама водила в разные кружки. Но когда я попал в кукольный театр, то сразу понял, что это мое. Во многом еще и потому, что на тот момент это был лучший кукольный коллектив в Украине. Потом в 13 лет, я один уехал с рюкзачком за спиной поступать в Одесское театрально-художественное техническое училище. Собственно, меня воспитала театральная студия.

Алексей Залевский на шоу "Без краватки" Пресс-служба

Если вбить в Google Алексей Залевский, то выходит “Алексей Залевский – отношения с трендами“. Почему так?

Свою личную жизнь я тщательно скрываю. Считаю, что это мое личное пространство.

Ты хочешь семью и детей?

Детей – точно нет. Я для себя решил, что не заведу детей, пока не отвечу сам для себя на простой вопрос: зачем их рожать? Я вообще считаю, что такое количество людей на планете Земля не нужно.

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