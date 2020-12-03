Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия обнажила грудь в роскошном платье
Звезда юмористического проекта “Женский квартал“, ведущая программы “Життя відомих людей“ участница вокального шоу “Голос країни“ и Нацотбора на “Евровидение 2019“ Вера Кекелия взбудоражила Сеть откровенной публикацией.
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На своей странице в Инстаграм 34-летняя певица обнародовала чувственный кадр из недавней фотосессии. На свежем снимке Вера запрокинула голову назад, сидя на диване. Кекелия была одета в элегантное черное платье с оголенными плечами и огромным декольте, которое оголило почти всю грудь артистки. Отметим, что в роли фотографа выступила еще одна звезда “Женского квартала“ Марта Адамчук.
Поклонники засыпали Веру комплиментами в комментариях под фото:
- Огонь!!!🔥🔥🔥
- Волшебно...💜
- Ваууу... дуже сильно🔥
- Какая вы красивая. Не перестаю восхищаться
- Да, именно так и нужно. Просто огонь
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