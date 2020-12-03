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Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия обнажила грудь в роскошном платье

Комментариев: 3
Певица Вера Кекелия запостила эффектный кадр из новой фотосессии.
Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия обнажила грудь в роскошном платье
Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия обнажила грудь в роскошном платье
instagram.com/kekeliavera

Звезда юмористического проекта “Женский квартал“, ведущая программы “Життя відомих людей“  участница вокального шоу “Голос країни“ и Нацотбора на “Евровидение 2019“ Вера Кекелия взбудоражила Сеть откровенной публикацией.

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На своей странице в Инстаграм 34-летняя певица обнародовала чувственный кадр из недавней фотосессии. На свежем снимке Вера запрокинула голову назад, сидя на диване. Кекелия была одета в элегантное черное платье с оголенными плечами и огромным декольте, которое оголило почти всю грудь артистки. Отметим, что в роли фотографа выступила еще одна звезда “Женского квартала“ Марта Адамчук.

Вера Кекелия обнажила грудь в роскошном платье
Вера Кекелия обнажила грудь в роскошном платье
instagram.com/kekeliavera

Поклонники засыпали Веру комплиментами в комментариях под фото:

  • Огонь!!!🔥🔥🔥
  • Волшебно...💜
  • Ваууу... дуже сильно🔥
  • Какая вы красивая. Не перестаю восхищаться
  • Да, именно так и нужно. Просто огонь

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Теги: Вера Кекелия, Женский Квартал
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  03.12.2020, 12:57
Оценка:  0
гость
Ужас
PomoikaZE    03.12.2020, 12:38
Оценка:  +17
PomoikaZE
Какое убожество... Да и сама программа женский квартал - жалкое подобие Comedy Woman.
гость  (аноним)  03.12.2020, 12:32
Оценка:  0
гость
никакушка
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