Владимир Гришко – всемирно известный украинский оперный певец, который занесен в Книгу рекордов Украины.

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В интервью Иванне Онуфрийчук в шоу «Без краватки» на канале НЛО TV Гришко рассказал о знакомстве с женой, радости отцовства и поделился, почему не хочет, чтобы его дети стали оперными певцами.

Владимир, недавно в Харькове открылась Академия искусств Владимира Гришко. В чем особенность этого заведения?

Для меня открытие академии – большое событие в жизни. Мои школы есть уже в Китае, Америке, а скоро вместе с Робертино Лоретти откроется в Италии. Почему именно Харьков? Слобожанщина – это певческий край. Оттуда мои родственники. Когда я приехал в Харьков, то мне предложили помещение в центре города, недалеко от Оперного театра. Поэтому решили основать ее именно там.

Как часто преподаете в своей академии?

Дважды в неделю я там. Сажусь в поезд или машину и еду в Харьков. Кстати, онлайн преподавания мы тоже практикуем.

Вы рассказывали, что маэстро Паваротти научил вас десяти секретам голоса. Что это за секреты?

Когда мы сейчас учим детей в академии по моей методике, то даже с ними мы дошли только до трех секретов. Больше – это для специалистов, профессионалов. Главный лозунг нашей академии – не разрушить голос учеников. Роль преподавателя в этом очень важна!

«Всюди буйне квітне черемшина».

Со своей женой Татьяной вы познакомились на улице. С каких слов началось ваше знакомство?

Я подошел к ней, представился как народный артист, который только что приехал из Нью-Йорка. Она сказала: «Вы здесь косяками ходите, народные артисты». Вот так и познакомились (улыбается).

Вы рассказывали, что около 10 лет назад у вас был семейный кризис. Почему он начался и чем закончился?

Считаю, что началась все только через меня – из-за моего характера. Когда ты живешь со всемирно известным певцом, где эмоции зашкаливают. Да и я в то время не был таким опытным, хоть это мой второй брак. Я очень ценю свою Татьяна, она хранительница нашего рода. И то, что она мне на 50 лет сделала такой подарок, подарила маленького сына Даниеля – это просто чудо. Мой сын – это копия я в детстве. Просто 3D принтер!

Это запланированный ребенок или так произошло само собой?

Само собой – это, пожалуй, бог мне послал ребенка. Произошла какая-то жизненная реинкарнация, я вижу себя в этом ребенке. У него даже мои манеры.

В интервью вы рассказывали, что дети никогда не будут вокалистами. Почему?

Потому что это очень тяжелый хлеб. Хотя младший Даниэль может быть выдающимся дирижером. Я знаю, что для этого надо иметь сильную энергетику. Но он ее имеет – ведь он тоже Лев, как и я.

Ваш первый брак был желанием твоих родителей. Контролируете ли вы личную жизнь уже своих детей?

Это трудно сказать – контролирую. Меня слушают. Главное – когда дети тебе доверяют.

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