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Дантес довел Дорофееву до слез, высказавшись о ее сольной карьере

Комментариев: 1
Певец, телеведущий Владимир Дантес написал в соцсетях "бомбовое" признание.

Дантес довел Дорофееву до слез признанием
Дантес довел Дорофееву до слез признанием
instagram.com/vladimirdantes

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Украинский певец, телеведущий Владимир Дантес трогательно поздравил жену Надю Дорофееву с началом сольной карьеры.

На днях Надя, которая прославилась как участница дуэта “Время и стекло“, выпустила первый клип под псевдо DOROFEEVA.

В Инстаграм Дантес написал, что гордится женой.

“Невозможно описать те эмоции, которые испытывает @nadyadorofeeva сегодня.

Надя мой самый главный мотиватор в жизни. Так, как она работает, не работает никто. Она горит музыкой, сценой, людьми!!! Это её личный наркотик.

Со стартом ТВОЕЙ карьеры! Ты достойна всех аплодисментов мира! Я счастлив быть всегда рядом с тобой!!!!!!

❤️❤️❤️❤️“, - написал Дантес, добавив кадр из клипа “Горит“.

Дантес довел Дорофееву до слез признанием
Дантес довел Дорофееву до слез признанием
instagram.com/vladimirdantes

Надя Дорофеева отреагировала на признание в комментариях:
Воваа😭😭😭ну что же ты мне разбиваешь ♥️ спасибо тебе🙏 💔 люблю!
Вовка 💔 перечитываю и улыбаюсь, - написала Надя.

Дантес довел Дорофееву до слез признанием
Дантес довел Дорофееву до слез признанием
instagram.com/vladimirdantes

Фолловеры отметили, что признание Дантеса показалось им очень трогательным:

Где найти такого же мужа как Вова 😭
И муж у нее❤️
Она.огромная молодец!!!!нереальна!!!
Это точно🔥 Ты молодец тоже, что поддерживаешь ❤️ - написали в сети.

Дантес довел Дорофееву до слез признанием
Дантес довел Дорофееву до слез признанием
instagram.com/vladimirdantes

Клип “Горит“ собрал за сутки более 800 тыс. просмотров:

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Теги: Надя Дорофеева, Дантес, любовь
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  21.11.2020, 14:28
Оценка:  0
гость
Что хyйло может написать , если он кормится за счёт бабы . Дантес петух.
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