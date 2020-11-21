Дантес довел Дорофееву до слез, высказавшись о ее сольной карьере
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Украинский певец, телеведущий Владимир Дантес трогательно поздравил жену Надю Дорофееву с началом сольной карьеры.
На днях Надя, которая прославилась как участница дуэта “Время и стекло“, выпустила первый клип под псевдо DOROFEEVA.
В Инстаграм Дантес написал, что гордится женой.
“Невозможно описать те эмоции, которые испытывает @nadyadorofeeva сегодня.
Надя мой самый главный мотиватор в жизни. Так, как она работает, не работает никто. Она горит музыкой, сценой, людьми!!! Это её личный наркотик.
Со стартом ТВОЕЙ карьеры! Ты достойна всех аплодисментов мира! Я счастлив быть всегда рядом с тобой!!!!!!
❤️❤️❤️❤️“, - написал Дантес, добавив кадр из клипа “Горит“.
Надя Дорофеева отреагировала на признание в комментариях:
Воваа😭😭😭ну что же ты мне разбиваешь ♥️ спасибо тебе🙏 💔 люблю!
Вовка 💔 перечитываю и улыбаюсь, - написала Надя.
Фолловеры отметили, что признание Дантеса показалось им очень трогательным:
Где найти такого же мужа как Вова 😭
И муж у нее❤️
Она.огромная молодец!!!!нереальна!!!
Это точно🔥 Ты молодец тоже, что поддерживаешь ❤️ - написали в сети.
Клип “Горит“ собрал за сутки более 800 тыс. просмотров:
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