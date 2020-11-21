Дантес довел Дорофееву до слез, высказавшись о ее сольной карьере

Певец, телеведущий Владимир Дантес написал в соцсетях "бомбовое" признание.

Дантес довел Дорофееву до слез признанием instagram.com/vladimirdantes

Читай также: “Не умеет говорить “нет“: Дантес рассказал о том, какая Дорофеева в быту

Украинский певец, телеведущий Владимир Дантес трогательно поздравил жену Надю Дорофееву с началом сольной карьеры.

На днях Надя, которая прославилась как участница дуэта “Время и стекло“, выпустила первый клип под псевдо DOROFEEVA.

В Инстаграм Дантес написал, что гордится женой.

“Невозможно описать те эмоции, которые испытывает @nadyadorofeeva сегодня.



Надя мой самый главный мотиватор в жизни. Так, как она работает, не работает никто. Она горит музыкой, сценой, людьми!!! Это её личный наркотик.



Со стартом ТВОЕЙ карьеры! Ты достойна всех аплодисментов мира! Я счастлив быть всегда рядом с тобой!!!!!!



❤️❤️❤️❤️“, - написал Дантес, добавив кадр из клипа “Горит“.

Дантес довел Дорофееву до слез признанием instagram.com/vladimirdantes

Надя Дорофеева отреагировала на признание в комментариях:

Воваа😭😭😭ну что же ты мне разбиваешь ♥️ спасибо тебе🙏 💔 люблю!

Вовка 💔 перечитываю и улыбаюсь, - написала Надя.

Дантес довел Дорофееву до слез признанием instagram.com/vladimirdantes

Фолловеры отметили, что признание Дантеса показалось им очень трогательным:

Где найти такого же мужа как Вова 😭

И муж у нее❤️

Она.огромная молодец!!!!нереальна!!!

Это точно🔥 Ты молодец тоже, что поддерживаешь ❤️ - написали в сети.

Дантес довел Дорофееву до слез признанием instagram.com/vladimirdantes

Клип “Горит“ собрал за сутки более 800 тыс. просмотров:

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: