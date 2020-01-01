Мишель Андраде в интервью Ivona призналась,где планирует отдохнуть.

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Популярная украинская певица Michelle Andrade на съемках грандиозного шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет в День Независимости, 24 августа, в 20:00, рассказала, как ей удалось провести карантин с пользой и какому отдыху отдает предпочтение в условиях карантина.

Вы очень активная девушка, чем занимали себя во время карантина? Какие новые увлечения появились в вашей жизни?

Я и до этого любила готовить, но карантин дал для этого больше времени. Смогла уделить внимание себе – медитировала, занималась йогой. Оборудовала домашнюю студию, и сама ставила себе хореографию. Начала лучше разбираться в фильмах и в режиссёрской работе. В общем, карантин прошел не зря.

Певица Мишель Андраде пресс-служба канала Украина

Я очень люблю запеканки. Недавно научилась готовить их полезный вариант – без сахара и муки – просто банан, творог, немного орехов по вкусу, и как секретный ингредиент – немного корицы.

Еще я научилась делать лазанью – это действительно то, что я обожаю!

В вашем Интстаграм вы не раз писали, что вам не хватает танцевальных мастер-классов и групповых тренировок, как выходили из этого положения?

Я танцевала дома сама и занималась онлайн, даже поставила свою хореографию – вы можете увидеть ее в моем Инстаграм. От этого я действительно кайфовала, потому что без танцев я не могу. Я всегда танцую – с музыкой и без! Просто обожаю групповые занятия, поэтому, когда слышу о мастер-классах, стараюсь их не пропускать.

Наверняка вам пришлось отказаться от поездок на родину. Как справились с этим?

Во время карантина у моего брата был большой праздник, и мы должны были встретиться всей нашей семьей – всей двадцаткой, но не сложилось из-за ситуации с вирусом.

А свадьбу моего двоюродного брата праздновали в ZOOM – все 110 человек, это было прекрасно и очень необычно!

Когда видишь подобное в кино, не можешь представить, что однажды это произойдет с тобой. Когда увидела своего брата и его невесту в платье - навернулись слезы. Я была безумно рада, что, хотя бы таким образом мы сплотились и у меня появилась энергия на год вперед от того, что я встретилась со своей семьей просто в ZOOM!

Певица Мишель Андраде пресс-служба канала Украина

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Я очень люблю традиции, особенно те, что касаются семьи. К сожалению, сейчас у нас не получается собраться всей нашей двадцаткой, но я стараюсь встречаться по воскресениям с мамой. Мой график достаточно плотный – съемки, записи песен, фотосессии, новые проекты, но воскресенье всегда стараюсь посвящать нам с мамой. И считаю, что должен быть хотя бы один полноценный выходной!

Планируете ли отдых в этом году? Как относитесь к поездкам за границу в условиях пандемии?

Идею поехать отдыхать за границу я уже не рассматриваю и не расстраиваюсь по этому поводу. Мне хочется раскрыть Украину для себя, узнать новые и интересные места в нашей стране, потому что я вижу, насколько Украина красивая. Потому я настроилась на отдых здесь, возможно, это будут Карпаты. Мы с друзьями рассматриваем для себя небольшой домик с бассейном и обязательно большую компанию!

Вы с мамой открываете друг для друга Украину?

Скорее мама мне открывает свою родину. Еще в первый год, когда мы только переехали - показывала мне Киев, Одессу, Львов, но сейчас мы вместе открываем для себя новые места. И я очень хочу окунуться в атмосферу Западной Украины.

Александр Кива, эксклюзивно для Ivona.

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