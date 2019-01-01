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Аня Гресь: "Проводите время с детьми, не пытайтесь от них откупиться"

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Актриса студии "Мамахохотала" Аня Гресь дала интервью ко Дню святого Николая: читайте его здесь.
Аня Гресь: "Проводите время с детьми, не пытайтесь от них откупиться"
Аня Гресь: "Проводите время с детьми, не пытайтесь от них откупиться"
instagram.com/anya_gres

День святого Николая готовятся встречать не только дети, но и взрослые. Актриса студии “Мамахохотала“ на НЛО TV Аня Гресь, не дожидаясь прихода зимнего волшебника, призывает всех самим дарить подарки близким людям.

О том, каким был ее самый яркий день Николая, и почему это и взрослый праздник тоже – Аня рассказала в интервью.

  • Каким был ваш самый запоминающийся День святого Николая? 

Когда мне было лет 8-9, я решила поздравить маму с Днем святого Николая. Мама (ака Николай) мне клала подарки не под подушку, а в обувь. Однажды вечером я, как обычно, все вычистила и напихала в мамины сапоги какие-то пробники шампуней (денег не было, а приятно сделать хотелось) из ванной, конфеты и голубя (прятала в комнате), которого как раз в тот день подобрала под домом – он был с перебитым крылом. В итоге шампунь разлился в мамины единственные сапоги, а голубь обкакал весь паркет. Было весело (смеется). Именно тогда я выучила поговорку “хочешь как лучше, а получается как всегда“.

  • Вера в существование святого Николая вас когда-то покидала? Помните этот момент? 

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Мне кажется, что я всегда знала, что это все выдумки, и что все подарки дарит мама с бабушкой. Но надежда была, поэтому виду я не подавала и продолжала играть в эту игру.

 

Аня Гресь в детстве
Аня Гресь в детстве
пресс-служба канала НЛО TV

 

  • Вы писали письмо Николаю? Что обычно просили в подарок?

Николаю не писала. Это были устные просьбы, типа “а вдруг это таки правда, то тогда мне новую куклу и чтоб все были здоровые, пожалуйста“.

  • Ваш самый необычный подарок к 19 декабря?

Мама всегда много работала, чтобы как-то прокормить двоих детей, поэтому не оригинальничала с подарком. Положили конфеты в сапоги – и на этом спасибо (улыбается).

  • Отмечаете День Николая сейчас или считаете его исключительно детским праздником?

В прошлом году отмечала.  Купила к Новому Году Apple Watch для Ромы (Рома Грищук – руководитель студии “Мамахохотала“ и супруг Ани, – ред.), но подумала “зачем ждать еще две недели, если он может ими уже пользоваться?“. Поэтому торжественно сообщила, что к нему придет Святой Николай, и пусть будет готов.  Я бы хотела праздновать День святого Николая каждый год, потому что до сих пор радуюсь шарикам, конфетам и прочему. Поэтому, Роман, ой, то есть, Николай, приди ко мне в этом году, пожалуйста (улыбается).

  • Вы были послушным ребенком или родители пугали вас тем, что Николай может к вам и не прийти? 

Спасибо маме, таких запугиваний я не припоминаю.

  • Какой для вас идеальный День святого Николая?

Снег за окном, гирлянды по дому, конфеты под подушкой, чай у камина в кругу семьи.

  • Что нужно пообещать в подарок на День святого Николая детям, чтобы они весь год вели себя хорошо? 

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Я за диалог, а не за шантаж (улыбается). Дети могут себя вести ужасно, даже если им подарят вертолет. А могут вести себя хорошо и за конфетки – точнее даже не “за“, а просто так. Все зависит от воспитания и общения родителей и детей. Проводите время с детьми, не пытайтесь от них откупиться.

  • Расскажите о трех своих лучших поступках в этом году, которые достойны прихода святого Николая?

Для меня один из лучших поступков – проявление альтруизма. Причем тайного. Когда делается доброе дело, но анонимно, не ожидая лайков и похвалы взамен.

  • День святого Николая – праздник чуда. Какого чуда для себя вы ждете в 2019 году?

Решения конфликтов и мирного неба над головой.

Ранее мы публиковали интервью с украинской актрисой Екатериной Гуляковой, которая сейчас снимается в сериале “Колдуньи“. Читайте его здесь.

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Теги: Аня Гресь, Мамахохотала, НЛО TV, интервью, День святого Николая
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