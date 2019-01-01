Екатерина Гулякова: "Кто вам сказал, что я не владею магией?"

На днях на Новом канале состоялась премьера мистического сериала "Колдуньи": предлагаем почитать эксклюзивное интервью с исполнительницей главной роли Екатериной Гуляковой.

Сериал “Колдуньи“ - это история об обычных девушках, которые однажды вечером случайно получили доступ к Источнику Силы. И теперь они колдуньи.

Одну из главных ролей в сериале исполняет популярная актриса Екатерина Гулякова. Она играет Марго – талантливую художницу, которая слишком ленива, чтобы развивать свое умение. Поэтому живет за счет богатого бизнесмена. После доступа к Источнику Силы у девушки обостряется интуиция. Она, словно в трансе, пишет портреты и получает информацию о людях, которых изображает на своих картинах. Своими рисунками Марго меняет не только жизнь других, но и свою.

Ivona предлагает почитать эксклюзивное интервью с актрисой.

Екатерина, через вас прошло много сценариев. Чем так зацепил сериал “Колдуньи“, что вы захотели в нем сниматься?

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За 15 лет работы меня зацепило только два сценария, этот – третий. Он настолько интересный, что я читала и не могла оторваться. У меня было ощущение, будто ждала эту роль всю жизнь. Кроме того, впервые мне предлагали сыграть положительного персонажа, а не стерву (смеется). Ведь обычно мои персонажи – самодостаточные и влиятельные женщины. А Марго не такая, она довольно мягкая.

Это подтолкнуло вас по-особому готовиться к этой роли?

Самая главная подготовка – осознать и принять в себе того, кого ты играешь. Если честно, я не очень люблю, когда говорят “ты играешь“. Каждый актер в любой роли несет в первую очередь себя. Хотя и в предлагаемых обстоятельствах.

Ощущение внутреннего покоя и мудрость помогли мне получить роль Марго в сериале «Колдуньи». А еще, признаюсь, мы очень похожи с моей героиней – обе верим в судьбу и гадаем на кофейной гуще.

По сюжету, у Марго очень развита интуиция. В жизни вы хотели бы обладать какой-то сверхспособностью?

А кто вам сказал, что я ею не владею? Уверена, что у каждого из нас есть какие-то магические умения. На съемках мы убеждались в этом каждый день. Например, когда снимали сцену в “призрачном лесу“. Нам нужно было встать в круг, взяться за руки и читать заклинания. И мы заметили, что когда повторяли его снова и снова, то дождь с каждым разом усиливался.

А случались еще какие-то мистические ситуации на съемках?

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Неоднократно. Всех сейчас и не вспомнишь. Расскажу один интересный факт. В сериале каждая из колдуний после доступа к Источнику Силы получает власть над одной из стихий. Как мы выяснили потом, ни одна из наших сериальных стихий не совпадает с реальной. Например, я – Огонь, а в “Колдунья“ – Вода. Но в жизни мы тоже дополняем друг друга и представляем собой все четыре стихии.

Екатерина Гулякова на съемках сериала "Колдуньи" пресс-служба Нового канала

Других трех колдуний в сериале сыграли Слава Красовская, Оля Цицилинская и Алина Коваленко. В сериале, хоть и не сразу, вы становитесь подругами. А в жизни четыре такие разные девушки смогли бы найти общий язык?

У нас не возникало никаких проблем в общении. Мы проводили время вместе как на съемочной площадке, так и вне ее. О тех же стихиях мы узнали во время празднования дня рождения Оли Цицилинской. Вчетвером пошли в один киевский мистический бар, где, так сказать, посвящали Олю в настоящие колдуньи (смеется). А со Славой Красовской уже после второго съемочного дня отправились в ресторан. По сюжету, наши героини дружат много лет. Поэтому Слава заявила мне: “Катюха, давай наверстывать упущенное“, и мы вместе поехали ужинать.

У каждого человека есть свое место силы, где он восстанавливается и физически, и морально. Где находится ваше?

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Так получилось, что перед съемками у нас было немного свободного времени, и я поехала отдыхать на море. Как ни странно, именно возле водоемов я набираюсь сил. Вечером у моря нашла браслет, от которого почувствовала очень сильную энергетику. С тех пор “собираю с ним моря“ – беру браслет в каждую поездку и погружаю его в воду.

Екатерина Гулякова на съемках сериала "Колдуньи" пресс-служба Нового канала

Отметим, что сериал “Колдуньи“ идет со вторника по пятницу в 22:00 на Новом канале.

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