"Все очень туго и сложно": MELOVIN рассказал о личной жизни

Известный украинский исполнитель MELOVIN продолжает покорять украинский шоу-бизнес: читайте откровенное интервью с певцом.

После участия в “Евровидении-2018“ MELOVIN не стал останавливаться на достигнутом и уже задумывается о создании собственного музыкального лейбла и о карьере продюсера.

Ведущая Иванна Онуфрийчук в шоу “Без краватки“ на НЛО TV расспросила MELOVIN о творческих планах, фанатах и личной жизни.

Мел, після перемоги на шоу “Х-фактор“ ти пережив період “зіркової хвороби“. Скажи чесно, рецидивів не було і не буде?

Надеюсь, что нет (улыбается). Во-первых, такой момент должен быть всегда. И лучше переболеть “звездной болезнью“ в 18 лет, а не в 40, когда у тебя есть все и ты можешь сломаться. Я горжусь тем, что этот момент у меня очень быстро прошел, потому что рядом были друзья, которые очень быстро сбили мою корону.

Якось ти зізнався, що деякі екстрасенсорні здібності твоєї бабусі передалися і тобі. Ти казав, що бачиш віщі сни та можеш прогнозувати майбутнє на 1-2 роки вперед. Який останній віщий сон тобі наснився?

Это был сон о “Евровидении“. Мой предпоследний вещий сон – это победа на “Х-факторе“. Но я все это не воспринимаю, как “я так сильно этого хотел, что оно мне приснилось“. На самом деле, я много чего хочу, но оно мне не снится. Здесь же я видел точные кадры выступления, вплоть до того, как это будет снимать камера в тот момент.

Тобі лише 21, а ти вже знаменитий. Попереду багато десятиліть, коли тобі треба буде втриматись на висоті, що дуже непросто. Ти все життя плануєш бути на сцені?

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Где-то в 45 лет я хочу уйти в продюсирование. Хочу создать свой большой лейбл и заниматься продвижением молодых артистов. Хочется найти в других то, что когда-то мои близкие и друзья нашли во мне. Моя крайняя цель – заниматься продюсированием артистов.

У тебе величезна армія фанатів, які називають себе “меловінаторами“. Ти відчуваєш перед ними якусь відповідальність: що казати та робити, яку музику співати?

Что касается музыки – какую писать или петь – я об этом не думаю, слава богу. Иначе это было бы нечестное творчество, а я такое терпеть не могу. А вот о том, что говорить в своих песнях, я думаю всегда. Музыка отдельно от текста приходит мне в голову, и я ее пишу. Иногда я понимаю, что вот эту строчку спеть нельзя – она может вызвать плохую эмоцию, которая может человека просто убить.

MELOVIN и Иванна Онуфрийчук пресс-служба канала НЛО TV

Тобі не здається дивною поведінка зірок, які не просто слідкують за творчістю артиста, а починають його переслідувати?

У меня так же (улыбается). Это все очень хорошо и приятно – это, по сути, и есть моя жизнь. У меня нет возможности выйти в магазин, я всегда отправляю кого-то из команды, даже за тем же кефиром. И если я сам иду в магазин, то пытаюсь максимально скрыться, и меня все равно узнают. Но самое страшное – это когда в дверь твоей квартиры фанаты вкладывают письма. То есть, эти люди точно знают, где ты живешь. То есть, моя квартира перестает быть для меня домом и крепостью, и становится каким-то таким средним понятием. Когда я купил квартиру, я понял, что она не станет моим домом, пока я не наполню ее своей энергетикой. Я сделал кирпичную кладку, покрасил стену, на кухне возле стены прикрепил вазоны с плющом – и дом зажил. И теперь эти письма в двери не влияют на слово «дом».

Ти живеш в цій квартирі зі своєю командою Big House Melovin?

Нет, сейчас мы оккупировали район, где живет вся наша команда (улыбается). Сейчас я живу с Цитрусом – это мой кот – и Плутоном – черным лабрадором.

Але до цього ти жив у квартирі з усією своєю командою?

И в этой квартире, и в предыдущей квартире, которую я снимал – мы жили вместе с ребятами. И сейчас двери моей квартиры для друзей всегда открыты. Особенно, когда у меня хорошее настроение и я начинаю что-то готовить. Но это бывает редко. Если на улице чистое голубое небо и солнце – значит, это мой день. Это самое идеальное из всего, что можно придумать – чашка кофе и такой день.

MELOVIN и Иванна Онуфрийчук пресс-служба канала НЛО TV

Що частіше за все пишуть в цих записках, які вставляють тобі у двері?

Просят автограф, чтобы потом забрать записку снова из дверей (улыбается). Есть очень много искренних и приятных писем, что компенсирует внедрение в мое пространство. Иногда люди раскрывают свои души, рассказывая очень личные вещи. Одна женщина даже рассказала о смерти своего мужа, подарив большой кварцевый шар – он сейчас стоит у меня на полке дома.

А ти не думав, що це може бути щось погане?

У этого шара очень сильная энергетика, я чувствую такие вещи. Я помню, мне закидывали в машину куклы, обмотанные волосами и напичканные спичками. Мне часто дарят куклы с самими собою, но я всегда знаю, где та самая плохая кукла. Однажды в машину, где мы ехали, одна женщина кидала землю, крича что-то про кладбище.

За що може бути така нелюбов?

Мне кажется, это наоборот – гиперлюбовь, когда человек хочет, чтобы ты принадлежал только ему. Ненависть совсем по-другому проявляется.

Я довго шукала інформацію про твоє особисте життя, твою дівчину. Але так нічого і не знайшла.

Потому что ее нет. Журналисты все равно придумывают какие-то истории. При том, что все вокруг знают, что у меня есть девушка, а я – нет. А так с отношениями все очень туго и сложно. Я думаю, что я пока еще не готов к отношениям: хочется сначала много всего сделать, а потом думать о семье и всем остальном.

MELOVIN и Иванна Онуфрийчук пресс-служба канала НЛО TV

Якщо Одеса – це перлина моря, то що тоді Київ?

Киев – это мечта.

Скільки часу минуло між першим поцілунком і першим сексом?

Мне кажется, лет пять.

Ти вважаєш себе привабливим хлопцем?

Симпатичным – да. Красивым – нет.

Дракулі не заважає співати сонячне світло?

Дракула остался далеко на “Евровидении“.

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