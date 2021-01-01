Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

СМИ рассекретили стоимость дома Меган Маркл и принца Гарри

Комментариев: 0
Королевский эксперт Джонатан Сакердоти озвучил сумму, которую заплатили герцоги Сассекские за особняк в Монтесито.
СМИ рассекретили стоимость дома Меган Маркл и принца Гарри
СМИ рассекретили стоимость дома Меган Маркл и принца Гарри
Getty Images

Известный британский журналист и королевский эксперт Джонатан Сакердоти прокомментировал решение принца Гарри выпустить мемуары и рассекретил стоимость дома герцогов Сассекских в Калифорнии.

Читай также: Отец Меган Маркл подает на нее в суд, чтобы увидеть внуков

Так, в интервью для издания Express, Джонатан заявил, что людям надоело, что Гарри и его супруга Меган Маркл играют роли «вечных жертв». Эксперт искренне не понимает, как можно жаловаться на нелегкую судьбу, живя в роскошном особняке. По словам Сакердоти, жилье пары в Монтесито стоит 14 миллионов долларов.

«Послушайте, многим надоело слышать от Меган и Гарри, что они - вечные жертвы жизни. Они живут в особняке за 14 миллионов долларов в Монтесито. Им не на что жаловаться по сравнению с большинством людей. Я не хочу показаться бездушным, у принца Гарри действительно было трудное воспитание, и, возможно, будет интересно прочитать мемуары, которые, по его словам, он собирается написать, но люди устали слышать от них жалобы», - заявил журналист.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Меган Маркл, принц Гарри, дома звезд, королевская семья, герцог и герцогиня Сассекские
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь