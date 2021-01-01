СМИ рассекретили стоимость дома Меган Маркл и принца Гарри

Королевский эксперт Джонатан Сакердоти озвучил сумму, которую заплатили герцоги Сассекские за особняк в Монтесито.

Известный британский журналист и королевский эксперт Джонатан Сакердоти прокомментировал решение принца Гарри выпустить мемуары и рассекретил стоимость дома герцогов Сассекских в Калифорнии.

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Так, в интервью для издания Express, Джонатан заявил, что людям надоело, что Гарри и его супруга Меган Маркл играют роли «вечных жертв». Эксперт искренне не понимает, как можно жаловаться на нелегкую судьбу, живя в роскошном особняке. По словам Сакердоти, жилье пары в Монтесито стоит 14 миллионов долларов.

«Послушайте, многим надоело слышать от Меган и Гарри, что они - вечные жертвы жизни. Они живут в особняке за 14 миллионов долларов в Монтесито. Им не на что жаловаться по сравнению с большинством людей. Я не хочу показаться бездушным, у принца Гарри действительно было трудное воспитание, и, возможно, будет интересно прочитать мемуары, которые, по его словам, он собирается написать, но люди устали слышать от них жалобы», - заявил журналист.

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