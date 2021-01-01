Томас Маркл будет судиться с дочерью и принцем Гарри за право видеть внука Арчи и внучку Лилибет.

Отец Меган Маркл подает на нее в суд, чтобы увидеть внуков Getty Images

Герцоги Сассекские попали в очередной скандал. Томас Маркл готовит новый судебный иск против дочери Меган Маркл и зятя принца Гарри. В интервью FoxNews мужчина заявил, что еще ни разу не видел своих внуков – 2-летнего Арчи и Лилибет, которой 4 августа исполнится два месяца.

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По словам 77-летнего Томас, он делал несколько попыток увидеться с маленькими наследниками, однако они оказались безрезультатными. Чтобы познакомиться с Арчи и Лилибет, их дедушка готовь подать в суд.

«Мы не должны наказывать Лилибет за плохое поведение Меган и Гарри. Арчи и Лили - маленькие дети. Они не политика. Они не пешки. Они не участвуют в игре. К тому же они королевские особи и имеют те же права, что и любые другие члены королевской семьи. Я буду подавать прошение в суды Калифорнии о праве видеться с моими внуками в самом ближайшем будущем», - заявил отец Меган Маркл.

Отец Меган Маркл Скриншот

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