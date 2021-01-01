Это уже третья кинолента о жизни герцогов Сассекских.

«Побег из дворца»: В Сети показали трейлер фильма о принце Гарри и Меган Маркл Getty Images

Популярный американский телеканал Lifetime представил первый трейлер новой картины о принце Гарри и его супруге Меган Маркл. В третьем фильме, который получил название «Гарри и Меган: Побег из дворца», расскажут об выходе герцогов Сассекских из состава королевской семьи и начале их финансово независимой жизни.

Читай также: СМИ выяснили, какую сумму принц Гарри получил от отца на жизнь в США

Так, в коротком ролике, опубликованном в Инстаграм-аккаунте Lifetime, можно увидеть, как актеры Джордан Дин и Синди Мортон воссоздали сцену со скандальным интервью Опре Уинфри. Отметим, что в первой картине «Гарри и Меган: королевский роман» главные роли исполнили Мюррей Фрейзер и Париса Фитц-Хенли. Во второй части «Гарри и Меган: Становление королевской пары» в герцогов Сассекских перевоплотились Чарли Филд и Тиффани Мари Смит.

Точная дата выхода третьего фильма пока не разглашается. Однако, известно, что картину покажут осенью 2021 года.

Смотрите трейлер фильма «Гарри и Меган: Побег из дворца»:

Трейлеры предыдущих двух фильмов о принце Гарри и Меган Маркл:

«Гарри и Меган: королевский роман»

«Гарри и Меган: Становление королевской пары»

Вам будет интересно прочитать на Ivona: