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Принцесса Евгения родила сына: Первое фото правнука Елизаветы II

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9 февраля принцесса Евгения подарила Елизавете II девятого правнука.
Принцесса Евгения родила сына: Первое фото правнука Елизаветы II
Принцесса Евгения родила сына: Первое фото правнука Елизаветы II

Британская королева Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой. 9 февраля ее внучка Евгения, которая является младшей дочерью принца Эндрю и Сары Фергюсон, родила первенца. Об этом сообщается на официальной странице королевской семьи в Инстаграм.

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В публикации говорится, что 30-летняя принцесса подарила своему мужу, 34-летнему бизнесмену Джеку Бруксбэнку, сына. Мальчик появился на свет в 8:55 в Портлендской больнице с весом 8 фунтов и 1 унция (приблизительно 3,6 килограмм). Муж Евгении присутствовал на родах.

“Королева, герцог Эдинбургский, герцог Йоркский, Сара, герцогиня Йоркская, а также мистер и миссис Джордж Бруксбэнк были проинформированы и рады этой новости. Это первый ребенок принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, первый внук герцога Йоркского и Сары, герцогини Йоркской и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо“, - отмечается в сообщении.

Принцесса Евгения родила первенца
Принцесса Евгения родила первенца
instagram.com/theroyalfamily

Новоиспеченная мама уже поделилась первой фотографией сына. На своей личной странице в Инстаграм Евгения опубликовала черно-белый снимок, где она и ее супруг держат маленькую ручку новорожденного мальчика.

Первое фото девятого правнука Елизаветы II
Первое фото девятого правнука Елизаветы II
instagram.com/princesseugenie

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Теги: принцесса Евгения, Джек Брусбэнк, Елизавета II, королевская семья
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Источник: Ivona

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