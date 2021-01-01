Принцесса Евгения родила сына: Первое фото правнука Елизаветы II

9 февраля принцесса Евгения подарила Елизавете II девятого правнука.

Британская королева Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой. 9 февраля ее внучка Евгения, которая является младшей дочерью принца Эндрю и Сары Фергюсон, родила первенца. Об этом сообщается на официальной странице королевской семьи в Инстаграм.

Читай также: Беременная девушка Макса Михайлюка подогрела слухи о тайной свадьбе

В публикации говорится, что 30-летняя принцесса подарила своему мужу, 34-летнему бизнесмену Джеку Бруксбэнку, сына. Мальчик появился на свет в 8:55 в Портлендской больнице с весом 8 фунтов и 1 унция (приблизительно 3,6 килограмм). Муж Евгении присутствовал на родах.

“Королева, герцог Эдинбургский, герцог Йоркский, Сара, герцогиня Йоркская, а также мистер и миссис Джордж Бруксбэнк были проинформированы и рады этой новости. Это первый ребенок принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, первый внук герцога Йоркского и Сары, герцогини Йоркской и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо“, - отмечается в сообщении.

Принцесса Евгения родила первенца instagram.com/theroyalfamily

Новоиспеченная мама уже поделилась первой фотографией сына. На своей личной странице в Инстаграм Евгения опубликовала черно-белый снимок, где она и ее супруг держат маленькую ручку новорожденного мальчика.

Первое фото девятого правнука Елизаветы II instagram.com/princesseugenie

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.