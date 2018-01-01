Принцесса Евгения показала эксклюзивное фото с помолвки с Джеком Бруксбэнком
Внучка королевы Елизаветы II, принцесса Евгения и ее муж, английский бизнесмен Джек Бруксбэнк отметили третью годовщину со дня помолвки. По случаю знаменательного события 30-летняя принцесса поделилась неопубликованной ранее милой фотографией с торжества в 2018 году.
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На архивном снимке Евгения и Джек нежно обнимались на фоне золотистой стены с белыми узорами в Букингемском дворце. Принцесса была одета в черное платье с изображением цветов, а ее жених предстал перед камерой в черном пиджаке, белой рубашке и красном галстуке.
“На этот раз 3 года назад... воспоминание о таком счастливом моменте, когда мы с Джеком объявили о нашей помолвке...“, - подписала фото младшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон.
Отметим, что пара сыграла свадьбу 12 октября 2018 году. А прошлой осенью Евгения и Джек объявили, что в начале 2021 года у них родится первенец.
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