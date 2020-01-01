6 мая Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор отмечает день рождения.

Сыну принца Гарри и Меган Маркл - год: Как королевская семья поздравила Арчи instagram.com/sussexroyal

Сегодня, 6 мая, сыну британского принца Гарри и его жены, бывшей телезвезды Меган Маркл, Арчи Харрисону Маунтбеттен-Виндзору исполняется один год. По случаю праздника его родственники из королевской семьи поделились в соцсетях любимыми снимками с именинником.

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Так, на официальной странице Кенсингтонского дворца (резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон) появился яркий архивный кадр с дня крещения Арчи.

“Поздравляем Арчи с первым днем ​​рождения! 🎈“, - написали герцоги Кембриджские.

Как королевская семья поздравила Арчи с днем рождения Скриншот

В аккаунте Кларенс-Хаус (резиденции принца Чарльза и его супруги Камиллы) был опубликован черно-белый снимок, где представлены три поколения: малыш Арчи, его отец Гарри и дедушка Чарльз.

“С Днем Рождения Арчи, которому сегодня исполняется один. Эта фотография Арчи и его дедушки была сделана после его крещения в июле 2019 года“, - говорится в описании к фото.

Как королевская семья поздравила Арчи с днем рождения Скриншот

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Елизавета II тоже поздравила правнука с первым днем рождения. На официальной странице королевской семьи Великобритании разместили самое первое совместное фото королевы с Арчи. На снимке также присутствуют муж Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп, принц Гарри, Меган Маркл и ее мама Дория Редлан.

“С Днем Рождения Арчи Маунтбаттен-Виндзора, который сегодня отмечает свой первый день рождения! 🎈🎉 Арчи - восьмой правнук Королевы“, - говорится в публикации.

Как королевская семья поздравила Арчи с днем рождения Скриншот

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о жизни в королевской семье.

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