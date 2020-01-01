Герцоги Сассекские снова переезжают: Принц Гарри согласился жить с тещей - СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл планируют купить особняк продюсера "Форсажа".

Месяц назад западные СМИ сообщили, что внук Елизаветы II, принц Гарри и его жена, экс-актриса Меган Маркл покинули Канаду и переехали в США. Там супруги поселились в доме, который ранее принадлежал голливудскому актеру Мелу Гибсону.

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Однако на днях, стало известно, что герцоги только арендовали имение кинозвезды. А вот купить они планируют роскошный особняк, в котором жил кинопродюсер Стив Чесмен. Британские таблоиды отмечают, что покупка дома обойдется паре в 10 миллионов фунтов стерлингов (более 300 миллионов гривен). А соседями Сассекских станут актеры Том Хэнкс и Бен Аффлек.

Сообщается, что Меган и Гарри выбирали имение с наличием гостевого дома, где будет жить 63-летняя мама Маркл - Дория Редлан. Она будет присматривать внуком Арчи.

“После того, как карантин закончится, Гарри и Меган переедут на свою новую площадку - и они хотят, чтобы Дория была включена в эти планы. Хотя Дория очень независима и не хочет быть в их окружении. Но у нее будет своя бабушкина пристройка. Гарри сблизился с Дорией, так что, хотите верьте, хотите нет, он был восприимчив к идее жить со своей тещей“, - рассказал источник из окружения Гарри и Меган.

Принц Гарри согласился жить с тещей GettyImages

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