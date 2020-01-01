6 мая Арчи Харрисону Маунтбеттен-Виндзору исполняется один год.

Как Меган Маркл и принц Гарри отметят первый день рождения сына GettyImages

Сегодня, 6 мая, британский принц Гарри и его жена, бывшая телезвезда Меган Маркл отпразднуют день рождения своего сыну. Арчи Харрисону Маунтбеттен-Виндзору исполняется один год.

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Как сообщают британские таблоиды со ссылкой на королевского эксперта Кэти Николл, герцоги Сассекские не будут устраивать грандиозной вечеринки из-за карантина. Этот день они проведут в съемном доме в Малибу в спокойной домашней обстановке с любимыми питомцами Арчи - гончей по кличке Гай и лабрадором Оз.

Однако, именинника все же поздравлять его английские родственники с помощью приложения Zoom. Ему позвонит прабабушка Елизавета II, дядя Уильям и тетя Кейт, а также его кузены Джордж, Шарлотта и Луи.

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Также, королевский эксперт отметила, что Меган Маркл сама испечет праздничный торт для Арчи. Однако, он будет максимально безвредным - без муки и сахара.

Касательно подарков, то Николл отметила, что в именинника есть “все, что ему нужно“. Она добавила, что герцоги оценят подарки “со смыслом“, такие как пожертвования благотворительные организации.

Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор instagram.com/sussexroyal

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о жизни в королевской семье.

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