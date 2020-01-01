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Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о жизни в королевской семье - СМИ

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Первые подробности о биографической книге герцогов Сассекских.
Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о жизни в королевской семье - СМИ
Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о жизни в королевской семье - СМИ
GettyImages

Внук Елизаветы II, принц Гарри и его жена, экс-актриса Меган Маркл решили поделиться с поклонниками по всему миру подробностями своей жизни в составе королевской семьи Великобритании. Вместо обещанного большого интервью для телевидения супруги выпустят биографическую книгу. 

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Как сообщает The Daily Mail, издание на 320 страниц напишут журналисты Омид Скоби и Кэролин Дюран. В книге, которая получит название “Современные королевские особы в деталях: реальный мир Гарри и Меган“, читатели смогут прочитать историю от начала отношений герцогов Сассекских и до их ухода из монаршей семьи. Предварительная дата выхода биографии пары - 11 августа 2020 год.

Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о жизни в королевской семье
Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о жизни в королевской семье
GettyImages

Ранее сообщалось, что принц Гарри отказался от королевской фамилии после переезда в США.

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Теги: Меган Маркл, принц Гарри
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Источник: Ivona bigmir)net

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