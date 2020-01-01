Кейт Миддлтон призналась, что после рождения первенца чувствовала себя одинокой
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон рассказала, что чувствовала, когда впервые стала мамой. Откровенное признание герцогиня Кембриджская сделала во время посещения центр для детей и родителей в Кардиффе 22 января.
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Как сообщает издание People, Кейт рассказала, что после первых родов она вместе с мужем и маленьким сыном Джорджем жила в Уэльсе, где Уильям проходил службу в Королевских ВВС. По словах Миддлтон она чувствовала себя одинокой, ведь рядом не было родителей и супруг часто уходил на ночные смены. Кроме того, в то время королевская пара жила на изолированном острове Англси.
“Это был первый год, и у меня только что родился Джордж. Уильям все еще работал в поисково-спасательных операциях. У меня был крошечный ребенок в центре Англси. Это было так изолировано, так отрезано. У меня не было семьи, и Уильям брал ночные смены. Так что... если бы только у меня был такой центр“, - поделилась герцогиня.
Ранее Кейт Миддлтон заявила, что принц Уильям больше не хочет детей.
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