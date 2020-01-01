Кейт Миддлтон призналась, что после рождения первенца чувствовала себя одинокой

Герцогиня Кембриджская рассказала о первом годе материнства.

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон рассказала, что чувствовала, когда впервые стала мамой. Откровенное признание герцогиня Кембриджская сделала во время посещения центр для детей и родителей в Кардиффе 22 января.

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Как сообщает издание People, Кейт рассказала, что после первых родов она вместе с мужем и маленьким сыном Джорджем жила в Уэльсе, где Уильям проходил службу в Королевских ВВС. По словах Миддлтон она чувствовала себя одинокой, ведь рядом не было родителей и супруг часто уходил на ночные смены. Кроме того, в то время королевская пара жила на изолированном острове Англси.

“Это был первый год, и у меня только что родился Джордж. Уильям все еще работал в поисково-спасательных операциях. У меня был крошечный ребенок в центре Англси. Это было так изолировано, так отрезано. У меня не было семьи, и Уильям брал ночные смены. Так что... если бы только у меня был такой центр“, - поделилась герцогиня.

Кейт Миддлтон Getty Images

Ранее Кейт Миддлтон заявила, что принц Уильям больше не хочет детей.

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