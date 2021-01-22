Деликатный вопрос, на который, возможно, вы бы хотели знать ответ .

Эксперты назвали лучшее время для интимной близости freepik.com

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Интересный факт: большинству мужчин нравится утренний секс, а женщинам – вечерний. Такое различие связано с выработкой определенных гормонов.

А суббота – самый популярный день для секса, согласно последним опросам.

Издание FitForFun со ссылкой на ученых сообщает что, помимо гендерных различий, возраст также является важным фактором при определении наилучшего времени для секса.

Эксперты назвали лучшее время для интимной близости freepik.com

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Профессор Оксфордского университета Пол Келли считает, что классифицировать оптимальное время для любовных игр следует в зависимости от возраста. Здесь берется во внимание сильно меняющемся биоритмы в течение жизни.

По мнению эксперта, люди в возрасте от 20 лет должны заниматься сексом около 15:00, в этот период у них больше активности и энергии.

Эксперты назвали лучшее время для интимной близости freepik.com

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Тем, кто старше 30 лет следует заниматься сексом утром перед завтраком.

А всем, кому за 40 лет рекомендуется вступать в интимную близость после 22:00, так как секс в это время расслабляет и обеспечивает качественный сон.

Пожилым людям сексом тоже лучше заниматься перед сном – советует специалист.

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