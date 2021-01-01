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Дочь погибшего Пола Уокера выходит замуж

Девушка объявила о помолвке с американским актером.
Дочь погибшего Пола Уокера выходит замуж
Дочь погибшего Пола Уокера выходит замуж
instagram.com/meadowwalker

Дочь известного американского актера и звезды фильма «Форсаж» Пола Уокера, Мидоу Уокер сообщила о помолвке со своим бойфредом Луи Торнтон-Алланом.

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На своей странице в Инстаграм дочь погибшего актера опубликовала короткое видео, на котором плавает в бассейне и демонстрирует помолвочное кольцо с огромным бриллиантом.

Отметим, что о романе дочери Уокера стало известно недавно, когда Луи опубликовал пост в социальных сетях, где назвал Мидоу лучшей подругой. Тогда 22-летняя дочь звездного отца поделилась трогательным видео с избранником и назвала его «своей любовью».

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Теги: Пол Уокер, Мидоу Уокер, свадьба звезд, помолвка звезд, помолвочные кольца звезд
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Источник: Ivona

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