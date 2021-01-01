Дочь погибшего Пола Уокера выходит замуж
Дочь известного американского актера и звезды фильма «Форсаж» Пола Уокера, Мидоу Уокер сообщила о помолвке со своим бойфредом Луи Торнтон-Алланом.
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На своей странице в Инстаграм дочь погибшего актера опубликовала короткое видео, на котором плавает в бассейне и демонстрирует помолвочное кольцо с огромным бриллиантом.
Отметим, что о романе дочери Уокера стало известно недавно, когда Луи опубликовал пост в социальных сетях, где назвал Мидоу лучшей подругой. Тогда 22-летняя дочь звездного отца поделилась трогательным видео с избранником и назвала его «своей любовью».
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