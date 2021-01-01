Дочь погибшего Пола Уокера выходит замуж

Девушка объявила о помолвке с американским актером.

Дочь известного американского актера и звезды фильма «Форсаж» Пола Уокера, Мидоу Уокер сообщила о помолвке со своим бойфредом Луи Торнтон-Алланом.

Читай также: Никита Добрынин и Даша Квиткова увековечили свою любовь: фото

На своей странице в Инстаграм дочь погибшего актера опубликовала короткое видео, на котором плавает в бассейне и демонстрирует помолвочное кольцо с огромным бриллиантом.

Отметим, что о романе дочери Уокера стало известно недавно, когда Луи опубликовал пост в социальных сетях, где назвал Мидоу лучшей подругой. Тогда 22-летняя дочь звездного отца поделилась трогательным видео с избранником и назвала его «своей любовью».

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.