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Никита Добрынин и Даша Квиткова увековечили свою любовь: фото

Супруги показали парные татуировки.
Никита Добрынин и Даша Квиткова увековечили свою любовь: фото
Никита Добрынин и Даша Квиткова увековечили свою любовь: фото
instagram.com/kvittkova

Украинский ведущий Никита Добрынин и его жена, победительница проекта «Холостяк» Даша Квиткова сделали парные тату.

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Влюбленные увековечили свою любовь минималистическими надписями на указательных пальцах с текстом «LOVE». Никита набил себе первые две буквы, а Даша следующие две, только другим чернилами. Когда супруги держатся за руки, складывается полное слово, которое в переводе означает «любовь».

Также стоит отметить, что влюбленные набили себе татуировки еще весной, но только сейчас решили поделиться с подписчиками.  

Парные тату Даши Квитковой и Никиты Добрынина
Парные тату Даши Квитковой и Никиты Добрынина
instagram.com/kvittkova

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин, парные татуировки, тату звезд
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Источник: Ivona

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