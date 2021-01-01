Никита Добрынин и Даша Квиткова увековечили свою любовь: фото

Супруги показали парные татуировки.

Украинский ведущий Никита Добрынин и его жена, победительница проекта «Холостяк» Даша Квиткова сделали парные тату.

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Влюбленные увековечили свою любовь минималистическими надписями на указательных пальцах с текстом «LOVE». Никита набил себе первые две буквы, а Даша следующие две, только другим чернилами. Когда супруги держатся за руки, складывается полное слово, которое в переводе означает «любовь».

Также стоит отметить, что влюбленные набили себе татуировки еще весной, но только сейчас решили поделиться с подписчиками.

Парные тату Даши Квитковой и Никиты Добрынина instagram.com/kvittkova

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