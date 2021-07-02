Что может разрушить ваши отношения с возлюбленным – рассказывает психолог Ирина Дарси.

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В жизни многих девушек бывает момент, когда хочется как можно скорее почувствовать себя с возлюбленным одной семьей. У вас продолжительные отношения, вы любите друг друга и в этот момент вы можете совершить ошибки, которые могут разрушить отношения. Из-за чего пара может расстаться и как не совершить ошибки, которые приведут к разрыву Ivona рассказала психолог Ирина Дарси.

Психолог Ирина Дарси пресс-служба

«Отношение пары – это живой организм, они постоянно развиваются и процесс развития вполне можно сравнить с зачатие, вынашиванием и рождением ребёнка. Вполне достаточно 9 месяцев, чтобы пара определилась, растут ли их отношения в глубину и длину», - говорит Ирина Дарси.

Ошибки в отношениях, которые могут привести к расставанию

Когда отношения переходят на другой уровень, женщина совершает ошибки, которые рушат отношения с мужчиной:

Привязывается к мужчине, «растворяется» в нем. Проявляет «сверхпреданность». Забывает о своих интересах. Расслабляется, перестает работать над отношениями. Женщина усложняет отношения, втягивает старые шаблоны в новые отношения.

Что нужно делать, чтобы отношения развивались

Психолог Ирина Дарси рассказала, как сохранить свою уникальность до предложения руки и сердца.

Будьте заинтересованы в отношениях.

Не пускайте отношения на самотек, направляйте их в сторону брака. Потихоньку, мягко, по-женски берите инициативу. Если инициатива всегда исходит от мужчины, ему кажется, что вы не заинтересованы в нем.

«Она ничего не хочет, ничего не предлагает. Всегда я первый предлагаю сходить куда-нибудь…»

Не берите на себя лидерство.

Мужчина всегда остается мужчиной, даже если вы видели его слабости и считаете, что без вашего чуткого руководства у него ничего не получится. Он не простит вам, если вы взвалите на себя роль управляющего в доме и будете им командовать. Ему не нужен еще один мужчина. Мудрость женщины состоит в том, чтобы мягко и ненавязчиво подсказать ему, да так, чтобы он был уверен, что сам пришел к необходимому решению.

Будьте заботливой.

Мужчине приятно чувствовать женскую заботу о себе, не в роли мамочки, а в роли любимой женщины. Напоминайте мужчине о его желаниях, Ваша подсказка возможности реализации желания приятно удивит мужчину.

«Помнишь ты хотел посмотреть новый фильм с (его любимым актером) в главной роли. В ближайшую субботу в кинотеатре премьера фильма»

Будьте самостоятельной.

Не ждите, когда все ваши вопросы решит за вас ваш мужчина. До встречи с ним вы успешно справлялись с разными мелочами. Можно попросить мужчину собрать нужные контакты служб, которые предоставляют разные услуги- телефоны, сантехник, электрик, СТО и т д. В случае необходимости вам не нужно беспокоить мужчину, просто позвонить в нужную службу. Мнимая беспомощность может раздражать мужчину, когда вы отвлекаете его по мелочам.

Будьте внимательной к мужчине.

В построении отношений мы учимся новому, познаем себя и мужчину. Внимательное отношение друг к другу, умение слушать и понимать, о чем говорит мужчина вам, что и как вы доносите до мужчины требуют немалой работы обоих партнеров. В общении нельзя избежать недопонимания. Часто женщины «грешат» придумывая и дорисовывая в своем воображении не существующие ситуации. Видеть краем глаза, слушать краем уха, додумать краем ума – это не про особенную женщину. Умение слышать мужчину, понимать смысл его посыла дает вам возможность быть уникальной для своего мужчины.

«Она моя женщина – она меня понимает»

Хвалите и благодарите мужчину.

Подчеркивайте его лучшие качества. Мужчине похвала нужна, как цветку вода. Если его не будете хвалить вы, он получит это в другом месте – от друзей, женщин-коллег, новой пассии. Знаете, что хочет мужчина больше всего? Видеть, что ОН делает счастливой свою любимую женщину. Вы не скупитесь на похвалу, комплименты, восторгайтесь его силой, умениями, знаниями.

Не забывайте о самом мужчине.

Когда появляется соперница, женщины часто циклятся на самой сопернице, ревнует мужчину, совершенно забывая о своей энергетике, подаче, образе. Сохраняйте самообладание, спокойствие, равновесие. Конкурентки бывают разные: наглые, провоцирующие, откровенно лучше вас и играющие на этом. Сосредоточьтесь на эмоциональном фоне вашего мужчины, а не на сопернице. Вызовите новые бурные эмоции у мужчины, которые поглотят его полностью.

Будьте разной.

Сохраняйте эффект новизны:

в энергетике,

в подаче,

чувственности,

разнообразьте калейдоскоп образов,

разрывайте шаблоны, действуйте по-другому.

Сегодня чувственная кошка, завтра – озорная девочка, на третий день – деловая леди и т д.

Развивайтесь.

Развивайтесь всесторонне – инвестируйте и во внешность, и во внутреннюю трофейность: мудрость, интеллект.

Продолжайте жить яркой, насыщенной событиями жизнью, потихоньку вовлекая в нее мужчину.

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