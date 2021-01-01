Разбираемся вместе с сексологом Светланой Пашкевич, стоит ли забыть об интиме после родов.

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Тема интимной близости после рождения ребенка овеяна множеством стереотипов, причем со знаком «минус»: либидо пропадает, голова болит и вообще, как раньше, уже не будет. Наш эксперт, сексолог-психолог Светлана Пашкевич, уверена: этот период призван стать расцветом страсти между супругами – и дает практичные рекомендации, как этого достичь.

Светлана Пашкевич, психолог-сексолог пресс-служба

У тех, кто имел проблемы с сексуальным желанием после родов или наслушался негативных историй по этому поводу, слова Светланы Пашкевич могут вызвать скепсис. Однако эксперт не понаслышке знает, о чем говорит, ведь Светлана имеет не только огромный опыт работы с женщинами разных возрастов, но и сама – трижды мама. А значит, на собственном опыте знает, как сделать процесс восстановления после родов максимально гармоничным и комфортным. Она делится собственными наработками и анализирует распространенные мифы.

На волнах окситоцина

Появление в семье ребенка переводит отношения между мужчиной и женщиной на совершенно новый уровень, делает их по-настоящему семьей – причем эта магия случается каждый раз: не только с первенцем, а и со вторым, третьим, пятым малышом. Ребенок – это наивысшее, зримое проявление чувств его родителей, настоящий плод любви. Плюс у мамы в результате гормональной перестройки происходит мощнейший выброс окситоцина, гормона любви. Окситоцин вызывает еще больше любви и нежности к малышу, благодарности и желания – к мужчине.

Конечно, если роды были патологическими, производилось медикаментозное вмешательство, эпидуральная анестезия или делалось кесарево, послеродовой период будет другим. И в этом случае действительно возможны и снижение либидо, и неприятные, даже болезненные ощущения во время близости. Однако если мы говорим о естественных родах, то в процессе появления малыша на свет происходит мощнейший выброс энергии – жизненной, сексуальной, –которая словно окутывает семью незримым коконом. И пробуждает новые, неведомые доселе грани чувств. Тем не менее, даже после естественных родов некоторые женщины избегают секса. Одна из самых распространенных причин нежелания близости – страх, что у нее «там» теперь широко и мужчина не испытывает того удовольствия, что прежде.

Невежество порождает страх

Мы боимся, когда находимся в информационном вакууме – или, когда верим ложной информации. Факты же таковы, что мышцы интроитуса (вход во влагалище) невероятно эластичны и в наших силах управлять ими. Да, во время прохождения головки ребенка интроитус претерпевает большое растяжение. Однако если женщина владеет практиками работы с мышцами тазового дна, она сумеет восстановить объем интроитуса в кратчайшие сроки. Я работала со многими женщинами и точно знаю, что научиться осознанно владеть мышцами влагалища абсолютно реально буквально за несколько дней. И при условии, что женщина тренируется регулярно, у нее не возникнет ложных страхов, а интимные мышцы придут в форму быстро.

Прожектор любви

Беременность, роды и послеродовой период – это особое состояние, состояние-прожектор, когда «подсвечиваются» все темные углы в паре и в самой женщине. Иными словами, в этот период выходят на поверхность теневые стороны – то, что раньше удавалось замалчивать и не замечать. Поэтому если с точки зрения здоровья у вас все в порядке, а близости по-прежнему не хочется, имеет смысл ответить себе честно на вопрос «почему?». Может быть такое, что женщина сосредотачивает все свое внимание на малыше и всю любовь отдает ему одному – например, из-за того, что у нее есть затаенные обиды и претензии к супругу. Или же ей не нравится ее внешний вид – конечно, при таком раскладе ощутить себя сексуальной кошечкой не получится. Имеет смысл задать себе вопрос: «Что я могу прямо сейчас сделать для того, чтобы моя внешность стала нравиться мне больше?» Важно, чтобы это были реальные осуществимые шаги: например, новая стрижка, маникюр, посещение массажиста или модная обновка. Еще одна причина, убивающая сексуальное желание – это банальная усталость. Точнее, нерациональное распределение времени. Многие женщины пытаются играть в идеальную жену, маму и хозяйку одновременно – и в итоге живут в бесконечном выматывающем дне сурка. Однако задача № 1 для женщины после родов – это восстанавливаться, создавать поле любви и пребывать в нем. Заручитесь помощниками. У вас должна быть регулярная(!) возможность посвящать себе хотя бы несколько часов – а если вы кормите грудью, то больше 2-3 часов подряд и не получится. Но этого времени достаточно, чтобы женщина сделала вдох и выдох, ощутила контакт с собой, успела соскучиться за малышом и понять, насколько ей дорог ее мужчина. И тогда близость с ним станет лишь ярче и желаннее.

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