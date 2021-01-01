Завышенные ожидания, стереотипы, нежелание узнать человека лучше – и это далеко не полный список, говорит международный сертифицированный matchmaker Валентина Гуторова.

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Сотни, тысячи сайтов и приложений для знакомств, Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter и clubhouse. Везде миллионы людей, которые ищут свою пару и свою любовь, но … с каждым годом современному человеку все сложнее и сложнее встретить своего человека! Почему и что с этим делать? Профессиональная сваха c 2007 года, международный сертифицированный matchmaker Валентина Гуторова предлагает разобраться в этом важном вопросе.

Профессиональная сваха Валентина Гуторова пресс-служба

Современный мир даёт нам иллюзию безграничного выбора, мужчины и женщины лениво перелистывают Tinder, кое-как сходят на свидания и разочарованные возвращаются домой, ведь все не те и все не так… Эгоизм, инфантилизм, завышенные ожидания от партнера, страх принять решение – главные качества, мешающие современному человеку встретить свою любовь.

Эгоизм и инфантилизм проявляются так: «я хочу, как я хочу!», «Я такая (такой) классная (классный), что он (она) просто должна (должен) целовать песок, по которому я хожу, и делать так, как я хочу, а если нет, то найду кого-то другого!», «Я хожу к косметологу, в тренажёрный зал, трачу на себя деньги, мне нужен только миллионер и Порше Кайен с салона, на меньшее я не согласна!» Это, конечно, преувеличенные примеры, и могут показаться мало реальными, но, к сожалению, это примеры из моей личной практики.

Мужчины боятся начинать серьёзные отношения, так как есть миф о потере свободы, и о том, чтобы начать серьёзные отношения и семью, надо быть как минимум долларовым миллионером. Девушки мечтают найти «папу», который придёт и решит все их проблемы, и прокатит на Голубом вертолёте или ковре самолёте, и всегда будет кормить лобстерами и чёрной икрой.

Инстаграм пестрит картинками Мальдив, Сейшелл и колец по 2 карата на пальце, где мужчина Кен, а девушка как минимум Барби … Все это и многое другое мешает нам разглядеть в себе, а потом и в другом человеке, личность, заслушивающую любви, нежности, уважения и понимания.

Я всегда рекомендую встречаться, общаться, не спешить с выводами и дать возможность себе и другому человеку раскрыться! Убрать категоричность, но не путать это со всеядностью. Всеядность – это если он алкоголик, или наркоман, или женатый мужчина и ты мечтаешь его вылечить или развести с женой. Категоричность – если мужчина неудачно пошутил на первом свидании или подарил не те цветы, и ты решаешь, что все – он не тот и не подходит тебе. Современный человек очень спешит с выводами, но медлит с принятием решений. Считает, что следующий кандидат на свидание будет лучше предыдущего и после всего этого одиноко возвращается домой …

Где же выход? Выход есть – четко ответить себе на вопрос: «Чего я хочу?»

Некоторые хотят ходить на свидания, встречать новых людей, получать комплименты, но не более – это ОК.

Некоторые хотят случайной, страстной, физической близости и не более. И это тоже ОК.

А кто-то хочет любви, романтики, построить счастливые гармоничные отношения и создать семью. И это тоже отлично!

После разговора с собой, вперёд в этот мир, знакомиться и общаться, проявлять свою харизму и развивать в себе умение знакомиться и заинтересовывать к себе новых приятных людей.

Как только Вы научитесь:

Проявлять эмпатию. Быть активным слушателем. Перестанете вешать ярлыки на людей. Будете прислушиваться к своим чувствам и эмоциям в отношении другого человека.

Вам станет легче общаться и будет намного проще встретить свою любовь! И помните, что гармоничные отношения начинаются с внутренней гармонии! В начале найдите эту точку внутри себя, а потом идите в мир, и на Вашем пути обязательно встретится Ваш человек, с которым Вы построите Вашу счастливую жизнь!

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