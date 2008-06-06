Как избежать незапланированной беременности и как подобрать контрацептивы?

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Лето – время, когда чувства могут заиграть с новой силой, ведь многие пары отправляются на отдых от будничной рутины и работы, а те, кто не состоит в отношениях могут встретить свою любовь. И в первом, и во втором случаях может возникнуть вопрос о контрацепции. С этим мы обратились к врачу акушеру-гинекологу Елене Орловой из Smart Medical Center, чтобы узнать все о правильной контрацепции.

Врач акушер-гинеколог Елена Орлова пресс-служба

Как предохраняться и какие методы существуют

Ответ на вопрос «Как правильно предохраняться от нежелательной беременности» каждая женщина должна получить от врача-гинеколога во время консультации по вопросам планирования семьи, говорит гинеколог Елена Орлова. Как правило, на приеме врач рекомендует именно те современные методы контрацепции, которые отвечают потребностям в соответствии с периодами жизни и состоянием здоровья конкретной женщины. Гинеколог вместе с женщиной анализирует ее репродуктивные планы, а также обсуждает важные вопросы, касающиеся практического использования каждого метода контрацепции, предоставляется подробная информация о методе, который заинтересует женщину. Информация касается таких нюансов, как механизм действия метода контрацепции; эффективность метода; преимущества и недостатки; правила использования; возможные побочные эффекты медицинские противопоказания.

Перед началом использования выбранного метода контрацепции необходимо убедиться, что:

женщина не беременна;

нет состояний, требующих осторожности в использовании любого метода;

нет никаких сопутствующих заболеваний, требующих дополнительных обследований, лечения или регулярного медицинского наблюдения.

Можно выделить следующие методы контрацепции:

1. Методы распознавания фертильности (природные методы):

календарный метод;

метод стандартных дней;

метод цервикальной слизи;

симптотермальный метод.

2. Метод лактационной аменореи.

3. Барьерная контрацепция:

презервативы: мужской; женский.

колпачки;

спермициды.

4. Гормональна контрацепция:

комбинированные (эстроген-прогестаген) контрацептивы: комбинированные оральные контрацептивы; гормональный пластырь; вагинальное кольцо и тому подобное.

прогестаген контрацептивы: таблетированные контрацептивы, содержащие прогестагены; прогестагенные инъекционные контрацептивы; внутриматочная система (ВМС).

5. Внутриматочные контрацептивы:

инертные;

медикаментозные: содержащие медь; содержащие серебро; гормональные.

6. Добровольная хирургическая стерилизация:

женская;

мужская.

Можно ли предотвратить беременность после незащищенного полового акта?

После незащищенного полового акта для предотвращения наступления беременности допускается использование различных методов контрацепции (специальные таблетки для неотложной контрацепции, комбинированные оральные контрацептивы, таблетированные контрацептивы, содержащие прогестагены, внутриматочные контрацептивы). Важно правильно соблюдать сроки использования данного метода, а именно – в первые часы после незащищенного полового акта. Эффективность метода довольно высока, если с момента незащищенного полового акта прошло не более 72-120 часов (3-5 дней). Чем раньше после полового акта женщина начинает принимать неотложную контрацепцию, тем выше ее эффективность. Высокая эффективность метода неотложной контрацепции достигается за счет введения доз гормонов, которые значительно превышают дозу, которая содержится в таблетках для циклического приема. Единственным механическим методом для посткоитальной контрацепции является введение внутриматочного контрацептива, которое должно осуществляться не позднее, чем через 5 суток после незащищенного полового акта, обеспечивающее контрацептивный эффект в 99% случаев, но этот метод имеет больше ограничений, чем гормональная неотложная контрацепция (высокий риск инфицирования у женщин после изнасилований, у тех, кто не рожал и у подростков).

Гормональные противозачаточные препараты: механизм действия, преимущества и недостатки

В основе действия гормональных противозачаточных препаратов – подавление овуляции, сгущение цервикальной слизи, препятствующей проникновению сперматозоидов, изменение эндометрий (уменьшение вероятности имплантации), влияние на подвижность сперматозоидов в фаллопиевых трубах.

Преимущества гормональных противозачаточных препаратов:

немедленный контрацептивный эффект и высокая эффективность контрацепции.

не требуется проведение специального гинекологического осмотра перед началом использования при условии, что после последнего осмотра врачом-гинекологом прошло не более 1 года;

метод не связан с половым актом непосредственно;

при использовании современных низкодозированных комбинаций нежелательные побочные эффекты – редкие и непродолжительные;

пациентка в любой момент может самостоятельно прекратить применение метода;

срок использования в низких КОК неограничен;

нет необходимости делать перерывы в приеме;

могут использовать как женщины, рожавшие, так и женщины, которые не рожали.

Недостатки гормональных противозачаточных препаратов:

необходимость постоянного ежедневного регулярного приема таблеток;

возможность нежелательных незначительных побочных эффектов: тошноты, головокружения, незначительной боли в молочных железах, головной боли, небольшого кровотечения, которые проходят после 2-3 циклов приема;

высокий риск тромбоза (тромбоза глубоких вен, эмболии легочной артерии, инфаркта, инсульта) и опухолей печени;

кратковременные изменения психоэмоционального фона (настроения, либидо) и незначительные изменения массы тела;

не защищают от ИППП, ВИЧ.

Как выявить беременность на ранних сроках

Информацию о наличии у женщины беременности можно получить в результате исследования крови на специальный гормон под названием хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Это гормон, который выделяется уже с первых дней от зачатия. В начале беременности его концентрация возрастает каждые 48 часов, поэтому анализ крови на ХГЧ может подтвердить факт беременности еще до задержки менструации. Для установления факта беременности можно провести тест с утренней мочей в домашних условиях. Стоит помнить, что на ранних сроках тест может быть неинформативным и не показать наличие беременности при ее существовании. Чтобы выявить беременность таким методом, этот гормон должен достичь определенного уровня в крови и моче женщины. Недостаток методов определения наличия беременности с помощью исследования уровня хорионического гонадотропина человека в крови или его наличия в моче в том, что таким образом нельзя обнаружить внематочную беременность.

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