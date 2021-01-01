Как вернуть былые чувства между партнерами, рассказывает международный сертифицированный matchmaker Валентина Гуторова.

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В продолжительных отношениях партнеры могут заметить, что их чувства не такие сильные как в первые месяцы отношений. Это вполне логично, поскольку страсть не может быть столь горячей, как в первый день. Что делать, если чувства остыли, можно ли это предотвратить и как вернуть былую страсть Ivona узнала у профессиональной свахи и международного сертифицированного matchmaker Валентины Гуторовой.

Валентина Гуторова, профессиональная сваха пресс-служба

Почему чувства у партнеров притупляются: 6 причин

Чувства – это душа отношений, огонь, который греет двоих, а также согревает и окружающих. Чувства вдохновляют, влюбляют, а иногда и убивают. Чувства могут быть раем, а могут быть и адом… Они появляются из ниоткуда, а потом, со временем, могут превратиться в равнодушие. Равнодушие – это тоже чувство. Но, почему-то, говоря о чувствах, мы чаще всего имеем в виду любовь, страсть, радость и бабочки в животе, забывая, что чувства многогранны и безграничны … Говорят, что любовь живет три года, но почему-то тысячи пар по всему миру опровергают данную аксиому, и празднуют серебряные, золотые и даже бриллиантовые свадьбы. Почему-то кажется и думается, что чувства могут умереть, хотя … это невозможно. Чувства могут смениться на другие чувства, но никак не умереть.

Наблюдения, почему чувства у партнёров притупляются:

Основная причина – это обида. Когда какая-то ситуация много раз обсуждалась и были достигнуты определённые договорённости, но кто-то в паре их все равно не соблюдает, и это повторяется снова и снова. Может наступить критический момент, когда обида сменится на равнодушие, и уже будет очень сложно что-либо починить в этих отношениях. Так как обида является одной из самых распространённых причин охлаждения в сексе, а потом уже даже и разрыва отношений.

Недостаток общения в паре. Некоторые люди заблуждаются и считают, что страсть в начале отношений, безумный дикий секс могут стать достаточным фундаментом для серьёзных отношений. Именно благодаря этому заблуждению говорят и пишут, что любовь живет три года.

Отсутствие совместных хобби и интересов. Иногда считают, что если вместе растят детей, живут под одной крышей и спят на одной кровати, то этого уже достаточно для счастливых отношений. Это огромное заблуждение, так как пару должно объединять что-то, что они оба страстно любят и готовы делать вместе, или также в группе с другими людьми, и это не секс, как Вы могли подумать. Примеры таких активностей: охота, рыбалка, дайвинг, бег, пешие походы, путешествия, изучение иностранного языка, танцы. Все то, что будет Вас объединять, вдохновлять и приносить положительные эмоции. Если совсем нет никаких хобби, тогда хотя бы раз в неделю собирайте большой пазл или ищите интересные маршруты для пешеходных прогулок. Общие интересы, взгляды, желание что-то делать вместе, развиваться в одном направлении - это все составляющие гармоничных отношений между партнерами.

Психологические проблемы. Я, как профессиональная сваха и эксперт в сфере знакомств, всегда рекомендую моим клиентам поработать с психологом или психотерапевтом перед тем, как вступать в серьёзные отношения, а также, если в отношениях со своим мужчиной или женщиной вы столкнулись с какой-то непреодолимой проблемой и вдвоём вы решения не видите, то рекомендую обратиться к психологу или психотерапевту, который квалифицированно сможет Вам помочь. Представьте, что все Ваши психологические затыки - это мусор, который гниет и Вы его складываете на балконе или в чулане, с глаз долой из сердца вон … как бы и да, но … потом мусора собирается уже столько, что он начинает вываливаться в Вашу такую «чистую» жизнь, и своим зловонием отравлять Вашу жизнь. Если Вы столкнулись с такой ситуацией, то спешите скорее к специалисту, который поможет Вам все расчистить и привести Вас и Ваши отношения снова в ресурсное гармоничном состояние.

Разочарование от неоправданных ожиданий от партнера. Например, в начале отношений Вы знали о его или ее пагубных пристрастиях или привычках, таких как курение, алкоголизм, беспорядочные половые связи, наркомания, воровство, но Вы подумали, что сможете его или ее изменить во имя Вашей Великой Любви. Но изменения не произошли. Вы находите себя в созависисимых отношениях, и в определённый момент борьбы может наступить смена чувств. Любовь – Равнодушие … хотя, в созависимых отношениях это происходит крайне редко.

Измена. Это очень глубокая тема, но вкратце обсудим ее, как одну из причин притупления чувств. Кто-то говорит, что измена происходит потому, что любовь прошла или чувства притупились, у кого-то после измены это происходит, а для кого-то это просто секс, который не имеет ничего общего с чувствами к другому партнеру. Но, в любом случае, крайне редко измена укрепляет отношения, и только сильные духом пары могут выбраться из измен, сохранив любовь и уважение друг к другу.

Как Вы видите, причин притупления чувств довольно много, каждая причина очень глубокая и очень часто перетекает из одной в другую.

Как сохранить чувства на долгие годы

Но … всего этого можно избежать, и можно годами сохранять яркие чувства и любовь друг к другу, если Вы:

Уважаете друг друга. Слышите и слушаете. Помогаете и мотивирует друг друга к личностному росту. Доверяете друг другу и даёте возможность уединится и побыть наедине с собой. Занимаетесь совместным хобби. Находите время для друг друга, когда только Вы вдвоём и никто и ничего не может отвлечь Вас друг от друга. Доверяете друг другу самую ценную и глубоко личную информацию. Не осуждаете друг друга. Не выясняете отношения при детях, родителях и других посторонних людях. Не пытаетесь доминировать над своей женщиной или своим мужчиной. Не конкурируете друг с другом, кто больше зарабатывает, кто больнее, кто здоровее, кто прав, а кто виноват.

Тема у нас для обсуждения очень глубокая и важная. Конечно, на эту тему можно писать книги, но основываясь на моем профессиональном опыте, я поделилась с Вами наиболее важными моментами, которые Вы можете отметить и начать трансформировать в отношениях прямо сейчас.

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