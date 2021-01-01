Судья «МастерШефа» Елизавета Глинская объявила о помолвке

Как выглядит избранник звездного кондитера Елизаветы Глинской.

Известный украинский кулинарный эксперт Елизавета Глинская, которая победила во втором сезоне «МастерШефа», а позже была судьей шоу, поделилась с поклонниками радостной новостью.

Читай также: Экс-судья «МастерШефа» Татьяна Литвинова объявила о разводе

На своей странице в Инстаграм Глинская сообщила, что выходит замуж. Звездный кондитер получила предложение руки и сердца во время отдыха в Доминикане. На свежем фото Елизавета продемонстрировала помолвочное кольцо на фоне Атлантического океана.

Елизавета Глинская объявила о помолвке instagram.com/lizaglinskaya

Об избраннике звезды «МастерШефа» известно мало. В Сети поговаривают, что жениха Глинской зовут Максим Большаков. У мужчины есть сын от предыдущих отношений. В одном из интервью Елизавета призналась, что знакома с любимым более 20 лет.

Как выглядит жених Елизаветы Глинской instagram.com/lizaglinskaya

Как выглядит жених Елизаветы Глинской instagram.com/lizaglinskaya

Как выглядит жених Елизаветы Глинской instagram.com/lizaglinskaya

Как выглядит жених Елизаветы Глинской instagram.com/lizaglinskaya

Как выглядит жених Елизаветы Глинской instagram.com/lizaglinskaya

Как выглядит жених Елизаветы Глинской instagram.com/lizaglinskaya

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​