Судья «МастерШефа» Елизавета Глинская объявила о помолвке
Известный украинский кулинарный эксперт Елизавета Глинская, которая победила во втором сезоне «МастерШефа», а позже была судьей шоу, поделилась с поклонниками радостной новостью.
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На своей странице в Инстаграм Глинская сообщила, что выходит замуж. Звездный кондитер получила предложение руки и сердца во время отдыха в Доминикане. На свежем фото Елизавета продемонстрировала помолвочное кольцо на фоне Атлантического океана.
Об избраннике звезды «МастерШефа» известно мало. В Сети поговаривают, что жениха Глинской зовут Максим Большаков. У мужчины есть сын от предыдущих отношений. В одном из интервью Елизавета призналась, что знакома с любимым более 20 лет.
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