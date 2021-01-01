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Судья «МастерШефа» Елизавета Глинская объявила о помолвке

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Как выглядит избранник звездного кондитера Елизаветы Глинской.
Судья «МастерШефа» Елизавета Глинская объявила о помолвке
Судья «МастерШефа» Елизавета Глинская объявила о помолвке
instagram.com/lizaglinskaya

Известный украинский кулинарный эксперт Елизавета Глинская, которая победила во втором сезоне «МастерШефа», а позже была судьей шоу, поделилась с поклонниками радостной новостью.

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На своей странице в Инстаграм Глинская сообщила, что выходит замуж. Звездный кондитер получила предложение руки и сердца во время отдыха в Доминикане. На свежем фото Елизавета продемонстрировала помолвочное кольцо на фоне Атлантического океана.

Елизавета Глинская объявила о помолвке
Елизавета Глинская объявила о помолвке
instagram.com/lizaglinskaya

Об избраннике звезды «МастерШефа» известно мало. В Сети поговаривают, что жениха Глинской зовут Максим Большаков. У мужчины есть сын от предыдущих отношений. В одном из интервью Елизавета призналась, что знакома с любимым более 20 лет.

Как выглядит жених Елизаветы Глинской
Как выглядит жених Елизаветы Глинской
instagram.com/lizaglinskaya
Как выглядит жених Елизаветы Глинской
Как выглядит жених Елизаветы Глинской
instagram.com/lizaglinskaya

Как выглядит жених Елизаветы Глинской
Как выглядит жених Елизаветы Глинской
instagram.com/lizaglinskaya

Как выглядит жених Елизаветы Глинской
Как выглядит жених Елизаветы Глинской
instagram.com/lizaglinskaya

Как выглядит жених Елизаветы Глинской
Как выглядит жених Елизаветы Глинской
instagram.com/lizaglinskaya

Как выглядит жених Елизаветы Глинской
Как выглядит жених Елизаветы Глинской
instagram.com/lizaglinskaya

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Теги: Елизавета Глинская, помолвка звезд, МастерШеф
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Источник: ivonа bigmir)net

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