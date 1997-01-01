Ирина Федишин готовится ко второй свадьбе

Украинская певица Ирина Федишин решила сыграть вторую свадьбу со своим супругом Виталием Човныком.

Ирина Федишин instagram.com/irynafedyshyn

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В недавнем интервью «Світському життю» Ирина Федишин рассказала, что они с мужем планируют сыграть в свадьбу в честь 15-летия брака. По словам знаменитости, это будет нечто грандиозное. Есть вероятность, что торжество пройдет не в Украине, а на Мальдивах.

«Мы готовим сюрприз! Это не просто будет семейно-родственная свадьба, а очень большая свадьба», – призналась Федишин.

Стоит отметить, что звездная семья очень ответственно подошла к подготовке к празднику. Супруг артистки активно худеет, следит за своим питанием, а Ирина контролирует, чтобы он не ел сладкое. Сама же Федишин подбирает белое свадебное платье, но пока не может найти подходящее.

Напомним, что Ирина Федишин и Виталий Човнык поженились 29 июля 2006 года. Пара воспитывает двух сыновей – 10-летнего Юрия и 5-летнего Олега.

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