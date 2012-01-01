Племянница принцессы Дианы высказалась о помолвке с 62-летним бизнесменом

В новом интервью Китти Спенсер призналась, что мечтает о счастливом браке.

Известная британская модель, дочь Чарльза Спенсера и племянница покойной принцессы Дианы, Леди Китти Спенсер впервые рассказала о личной жизни.

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В интервью журналу «Town & Country» 30-летняя аристократка призналась, что мечтает о счастливом браке и детях. Китти отметила, что сейчас все идет «так, как нужно». В январе прошлого года она обручилась с южноафриканским и британским бизнесменом, председателем модной компании Foschini Group, миллионером Майклом Льюисом. Избранник Спенсер старшее ее на 32 года.

«Я просто с нетерпением жду по-настоящему счастливой семейной жизни: счастливого брака и счастливых детей. И я чувствую себя спокойно, потому что все складывается так, как должно», - заявила модель.

Кроме того, Китти рассекретила почему редко говорит на публике о личной жизни. Звезда глянцев и подиумов не хочет рассказывать другим то, что касается только ее и ее близких.

«Я чувствую себя менее уязвимой, когда не обсуждаю такие вещи, как моя личная жизнь. Я просто думаю: «Действительно, какое это имеет отношение к кому-либо еще?». Это не должно иметь никакого значения ни для кого. Кого я люблю или не люблю, влюблена или не влюблена, иду на свидание или нет. Почему это должно быть тем, что кто-то читает за тарелкой кукурузных хлопьев. Пока я сохраняю это священным, оно может оставаться таковым. Как только я перестану так сделать, то не смогу больше вернуть все назад. Дело не в том, что я не придаю значения любви. Для меня любовь - самая важная вещь в мире, и я буду защищать ее всем сердцем, не делая ее темой для обсуждения. Вы открываете себя для других людей, у которых есть мнения, и это не имеет отношения к чьей-либо жизни, кроме моей и моей семьи», - поделилась Китти Спенсер.

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